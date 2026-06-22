Sin Adalberto Carrasquilla: la alineación de Panamá vs. Croacia para el juego clave del Mundial 2026

Esta sería el once de la Selección de Panamá para enfrentar a la Croacia de Luka Modrić por el Grupo L del Mundial 2026.

La Selección de Panamá se enfrentará a Croacia este martes, en su segundo partido del Mundial 2026, con la ambición de ganar o al menos puntuar para llegar mejor parada en el Grupo L al duelo contra Inglaterra de la última fecha.

El equipo centroamericano saldrá nuevamente al BMO Field de Toronto, Canadá, sin su máxima figura: Adalberto Carrasquilla, quien presentó un retroceso en la recuperación del desgarro que sufrió en su aductor izquierdo. La idea del cuerpo técnico es no arriesgarlo y esperarlo para ver si puede sumar minutos contra los ingleses.

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Esta ausencia le trae un nuevo dolor a Thomas Christiansen en el armado del once con el que se medirá a los balcánicos, que vienen de perder 4-2 contra los campeones del mundo en 1966 y necesita sumar frente a una Panamá golpeada anímicamente tras su caída in extremis por 1-0 ante Ghana.

La posible alineación de Panamá vs. Croacia

Christiansen repetiría formación, recurriendo a una mediacancha integrada por “Fulo” Martínez, Yoel Bárcenas y Carlos Harvey —que en caso de ver otra tarjeta amarilla se perderá el partido con Inglaterra— para suplir tanto a Carrasquilla como a un Aníbal Godoy carente de ritmo futbolístico.

Orlando Mosquera; Michael Amir Murillo, Giovanny Ramos, José Córdoba, Andrés Andrade, César Blackman; Carlos Harvey, Yoel Bárcenas (C), Cristian Martínez; José Luis Rodríguez y Cecilio Waterman.

Panamá sueña con sumar sus primeros tres puntos en una Copa del Mundo. (Foto: Fepafut)

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El posible XI de Croacia vs. Panamá

Con Luka Modrić posiblemente desde el arranque en el que será su partido número 200 con la selección mayor de Croacia, estos serían los elegidos por Zlatko Dalić.

Dominik Livaković; Joško Gvardiol, Josip Šutalo, Luka Vušković; Josip Stanišić, Petar Sučić, Luka Modrić, Ivan Perišić; Martin Baturina, Mario Pašalić; y Petar Musa.