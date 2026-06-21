Tras empatar con Cabo Verde: qué resultados necesita Uruguay para clasificar a los 16avos del Mundial 2026

Uruguay comprometió su clasificación a la próxima ronda y jugará ante España en la última jornada del Grupo H.

La Selección de Uruguay sufrió un duro golpe este domingo tras sumar un nuevo empate por el Grupo H del Mundial 2026. La Celeste igualó contra Cabo Verde por 2-2 y complicó su clasificación a los 16avos de final, aunque todavía depende de sí mismo.

Los dirigidos por Marcelo Bielsa acumulan dos puntos después de dos empates consecutivos. Primero ante Arabia Saudita por 1-1 y el reciente ante Cabo Verde. Por el momento, es segundo del grupo.

Los caboverdianos también tienen el mismo puntaje, pero se ubican en el tercer lugar por haber marcado un gol menos que Uruguay. Los árabes están cuartos con apenas un punto tras sufrir una goleada contra España por 4-0. La Roja, por su parte, es líder con cuatro unidades.

Con este panorama, el seleccionado charrúa necesita sumar en la última jornada para clasificar a la siguiente instancia.

ver también Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones tras el empate de Uruguay ante Cabo Verde por el Grupo H

Qué pasa si Uruguay le gana a España en la última fecha del Grupo H

Si el combinado celeste suma su primera victoria, superará a España y se clasificará a la próxima ronda. En este escenario, Uruguay podría ser primero o segundo, dependiendo si Cabo Verde derrota a Arabia y acumula una diferencia de gol mayor a la suya.

Qué pasa si Uruguay empata contra España

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Con una igualdad en la última fecha, la Celeste no dependerá de si misma para avanzar a los 16avos. Si vuelve a empatar, se quedará con tres puntos y quedará sujeta a lo que suceda en el otro partido entre Cabo Verde y Arabia. Una victoria de cualquiera de los dos deja a Uruguay en el tercer puesto. El empate sería el único resultado que lo mantendría en el segundo lugar, siempre y cuando Cabo Verde no tenga más goles a favor.

Qué pasa si Uruguay pierde contra España

La derrota deja a Uruguay también en el tercer puesto con dos puntos, aunque podría caer al cuarto lugar si Arabia y Cabo Verde empatan. La victoria de alguno de los dos seleccionados mantiene a la Celeste tercera y tendría que sacar cuentas para conseguir la clasificación como uno de los mejores terceros, algo que resulta difícil con apenas dos unidades.