El veterano guardameta de Cabo Verde, sensación absoluta en el Mundial 2026, posee una curiosa conexión con un futbolista que está a un paso de convertirse en el nuevo refuerzo de Alajuelense.

A lo largo de sus más de 15 años de trayectoria como futbolista profesional, Josimar José Évora Dias, conocido mundialmente como Vozinha, ha compartido campo de juego con cientos de colegas de distintas partes del mundo.

En esa extensa lista está incluido el nombre de quien está a punto de convertirse en el nuevo refuerzo de Liga Deportiva Alajuelense de cara al Torneo Apertura 2026: Roan Wilson.

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El nexo en Portugal con el inminente fichaje manudo

El mediocampista de 24 años se encuentra desde hace días en el CAR realizando pruebas físicas y tendría todo acordado para firmar su contrato como nuevo jugador manudo. Wilson regresa al país luego de quedar libre del GD Chaves de la segunda división de Portugal. Curiosamente, ese es el mismo equipo en el que milita el actual arquero revelación del Mundial 2026.

A sus 40 años, Vozinha ataja en el cuadro luso desde 2024, donde acumula ya 51 encuentros defendiendo el marco. En 28 de esos partidos, el héroe de Cabo Verde compartió cancha directamente con Roan Wilson, sumando un total de 1.741 minutos en los que coincidieron en el terreno de juego.

Roan Wilson fue compañero de Vozinha en el GD Chaves de Portugal (Instagram).

Vozinha y el espigado mediocampista limonense se siguen mutuamente en Instagram. Fue justamente en esta red social donde, gracias a su actuación consagratoria en el debut mundialista de los “Tiburones Azules”, el veterano arquero experimentó una explosión de popularidad sin precedentes, pasando de tener apenas 20 mil seguidores a superar la impresionante barrera de los 15 millones.

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El mediocampista limonense está a un paso de sumarse al plantel de Alajuelense (Instagram).

¿Por qué Vozinha es tan famoso a nivel mundial?

Josimar José Évora Dias se transformó en un auténtico héroe nacional a sus 40 años después de sostener un épico empate 0-0 ante la poderosa selección de España en el debut mundialista de Cabo Verde. En aquel encuentro, el guardameta brilló con siete atajadas monumentales para amargarle la noche a los europeos.

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Vozinha le dio a Cabo Verde un punto histórico en su debut mundialista (Getty Images).

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Sin embargo, lo que realmente conmovió al planeta ocurrió después de aquel partido. Vozinha se emocionó profundamente ante las cámaras al contar que su madre, Ana Cándida Évora, no había podido viajar a Estados Unidos por problemas con la obtención de la visa y los altos costos del trámite.

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El caso tuvo tanta repercusión internacional que la situación logró destrabarse rápidamente gracias a gestiones políticas. Así, Ana Cándida finalmente consiguió los permisos necesarios, voló a Miami y pudo llegar al estadio para ver a su hijo defender los colores de su país en el empate 2-2 ante la selección de Uruguay.

En síntesis

Roan Wilson y Vozinha fueron compañeros en el GD Chaves de Portugal; jugaron juntos en 28 partidos, acumulando 1741 minutos en cancha.

Wilson, mediocampista de 24 años, está en el CAR superando pruebas físicas para convertirse en refuerzo de Alajuelense tras quedar libre en Europa.

Tras brillar con siete atajadas ante España (0-0), Vozinha logró, gracias a la viralización de su caso y ayuda política, que su madre consiguiera la visa para viajar a Miami y verlo jugar contra Uruguay (2-2).

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