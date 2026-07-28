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Copa Centroamericana 2026

Qué recibe Alajuelense a cambio por prestarle el estadio a Herediano para jugar la Copa Centroamericana

Herediano no tiene permitido jugar en el Estadio Nacional, por lo que Alajuelense le prestó el Morera Soto.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El Team hará de local en Alajuela.
© Prensa LDAEl Team hará de local en Alajuela.

El Club Sport Herediano hará su estreno en esta nueva edición de la Copa Centroamericana 2026 en el Estadio Alejandro Morera Soto. El Team tenía todo listo para jugar de local en el Estadio Nacional, pero no fue aprobado por el estado del campo de juego.

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Por este motivo, el conjunto florense debió acordar con Alajuelense para poder jugar como local en la casa rojinegra. La Liga no se lo prestó de manera gratuita, sino que hubo un acuerdo económico, según confesó el periodista Ferlin Fuentes.

No fue gratis: Herediano alcanzó un acuerdo con Alajuelense para alquilar el Morera Soto

Herediano le alquila el estadio a Alajuelense para el duelo contra Marathón, aunque no se dio a conocer públicamente la cantidad que recibirá el cuadro manudo por haberle cedido su estadio a un eterno rival. Sí está claro que no fue gratis.

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Sí existe una negociación entre ambas instituciones“, expresó el periodista mencionado para ElMundo.CR. Esta no es la primera vez que Herediano hace de local en un campeonato internacional en el Morera Soto.

Con este acuerdo alcanzado, Herediano enfrentará el jueves 30 de julio a Marathón por la primera jornada de la Copa Centroamericana. Los manudos, por su parte, juegan de local también, pero lo harán el miércoles 29 frente a Xelajú para replicar la final del 2025.

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El cambio de sede a último momento se debió por los desperfectos que tenía el césped del Estadio Nacional. De esta manera, jugará en el Morera Soto, a la espera de lo que será el Estadio Nacional para la cuarta fecha, cuando el Team volverá a ser local.

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