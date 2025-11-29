El miércoles pasado fue una noche fatal para la Liga Deportiva Alajuelense en los penales. Joel Campbell y Celso Borges fallaron un tiro desde los doce pasos cada uno en la primera parte. Por si fuera poco, Xelajú marcó el que tuvo a su favor en la segunda etapa.

La final de la Copa Centroamericana podría haber quedado casi sentenciada si las dos grandes figuras de la Liga marcaban los dos penales. Ambos fueron tapados por Rubén Silva, el portero uruguayo de los Superchivos que tuvo su gran noche.

Desde el camerino de Alajuelense, otra de las figuras que tiene la confianza de Óscar Ramírez se refirió a estos penales que desaprovecharon los manudos para ponerse en ventaja.

El aviso de Ronaldo Cisneros a Joel Campbell y Celso Borges por fallar los penales

Ronaldo Cisneros habló en Radio Monumental y mandó un mensaje sobre la definición en estos penales: “Los penales se generan porque estamos atacando y buscando siempre el área rival. El equipo está generando oportunidades y eso es muy bueno. Después, la parte de definición creo que debemos tener más calma”.

De todas formas, el delantero mexicano explicó que el mayor mérito lo tuvo el portero Silva: “Sentíamos que era una oportunidad de poder sacar ventaja. Creo que el equipo generó bastantes oportunidades, incluso con dos penales que son grandes ocasiones para marcar, que no se pudieron concretar por una gran noche del arquero. Yo creo que la mejor de su vida y esperamos que no tenga una igual”.

Ahora, Alajuelense deberá visitar Guatemala con la obligación de anotar un gol. Si no lo hace, Xelajú será el campeón de la Copa Centroamericana. El partido de vuelta que se disputará en el Cementos Progreso podrá verse a través de la pantalla de Disney+.

