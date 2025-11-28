Expuestos por Concacaf: Celso Borges y Joel Campbell reciben la sentencia que golpea a Alajuelense antes de la revancha con Xelajú

A los aficionados de Liga Deportiva Alajuelense les tocó vivir una noche realmente insólita el pasado miércoles en el Morera Soto. El conjunto dirigido por Óscar “Machillo” Ramírez recibió a Xelajú por la ida de la final de la Copa Centroamericana, buscando aprovechar el apoyo de su gente y llegar con ventaja a la definición del próximo miércoles en Guatemala. Sin embargo, aunque los manudos terminaron rescatando un empate, las cosas estuvieron lejos de salir según lo planificado.

Celso Borges y Joel Campbell, los dos jugadores más experimentados de la planilla, cargaron con la responsabilidad más pesada: ejecutar penales a los minutos 12 y 30 del primer tiempo. Y ambos fallaron.

Los penales que arruinaron la noche rojinegra

El guardameta uruguayo Rubén Silva primero se lanzó a su izquierda para detener el cobro del ex Arsenal, y luego voló a la derecha para ahogar el grito de gol del capitán rojinegro.

Pero la desgracia de los liguistas no se quedó ahí. En el inicio del segundo tiempo, una mano imprudente de Guillermo Villalobos derivó en un nuevo penal, esta vez para los chapines. Antonio López, el número 10 de los Chivos, tomó la pelota y no dudó: zurdazo potente al centro del arco, imposible para Bayron Mora.

“Penal perfecto”: Concacaf expone a los manudos

Este viernes, desde los canales oficiales de la Concacaf Champions Cup compartieron un video repasando aquella ejecución con el mensaje: “Penal perfecto. La potencia en el penal de Antonio López!”, dejando en evidencia que los cobros de Campbell y Celso estuvieron muy lejos de la perfección.

El propio Machillo Ramírez lo admitió en la conferencia: “Hemos visto a grandes jugadores pasar por esto. Hay virtud, pero también error. En la de Joel, va esquineada, pero él va bien; luego Celso busca el centro, pero el pie lo para. No es normal esto, pero es fútbol”, dijo el DT.

Los números de Celso y Campbell desde los 12 pasos

Las estadísticas también ayudan a dimensionar lo ocurrido. Celso Borges, de 37 años, ha convertido 17 penales a lo largo de su carrera, y el que le atajó Rubén Silva es apenas el quinto que no logra concretar. Campbell, por su parte, suele ser aún más confiable: 19 convertidos y solo 4 fallados en toda su trayectoria.