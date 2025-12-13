Entre Bayron Mora y Washington Ortega: Machillo Ramírez revela cómo elegirá al portero de Alajuelense para la final del Apertura 2025

El sábado por la noche, Liga Deportiva Alajuelense selló su boleto como primer finalista del Torneo Apertura 2025 al aplastar a Municipal Liberia con un contundente 3-0 en la semifinal de vuelta.

Para la serie que definirá si los manudos consiguen por fin levantar el ansiado trofeo 31 o si deberán esperar a una eventual gran final, Óscar “Machillo” Ramírez enfrenta un dilema muy complejo, pero también muy positivo.

¿Ortega o Mora? La elección del Machillo Ramírez

La duda pasa por el arco. Washington Ortega podría volver a estar disponible para la definición luego de cinco partidos alejado de las canchas por un desgarro en el aductor, pero el enorme nivel de Bayron Mora, clave en la final de la Copa Centroamericana y nuevamente sólido en esta semifinal, pone en discusión quién será el encargado de atajar frente al ganador del cruce entre Deportivo Saprissa y Cartaginés.

Al término del duelo ante los Coyotes, el entrenador rojinegro fue consultado en conferencia de prensa sobre el dilema y explicó cómo encarará la elección. “Ahora ni lo tengo en la cabeza ese tema, vamos a ver. Es muy importante el tema de Diego Cejas (entrenador de arqueros de la Liga) con Washi y analizarlo bien”, comenzó diciendo, recordando que la recuperación de Ortega, aunque muy probable, aún no está garantizada.

Ortega está en la recta final de su recuperación (Rafael Pacheco).

“Tengo que ver los pro y los contras, ver el sentimiento del jugador. Eso es muy importante. Después, si se da la situación, veremos con el transcurrir del tiempo”, agregó el Macho, dejando claro que el cuerpo técnico tomará la decisión con total mesura.

Más allá del nombre que se ponga los guantes, Ramírez aseguró que contará con el respaldo y la confianza del resto del grupo. “Todos están bien, el bien de uno es el bien de todos. El tema en este momento es ver un camerino fuerte, un camerino alegre y que ha dado el do de pecho ante la adversidad”, subrayó, destacando la cohesión del vestuario rojinegro en la recta final del campeonato.

Bayron Mora vive el mejor momento de su incipiente carrera (LDA).

¿Cuándo se juega la final del Apertura 2025?

A falta de confirmación oficial de UNAFUT, el esquema tentativo para la serie final del Apertura 2025 es que se dispute entre el 17 y el 20 de diciembre, con definición en el Morera Soto.

El rival de Alajuelense saldrá del duelo de este domingo 14 de diciembre entre Saprissa y Cartaginés, donde los morados llegan con ventaja al definir de locales y un global 2-1 a su favor.