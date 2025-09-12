Es tendencia:
Decisión tomada: Machillo Ramírez ya eligió al delantero que reemplazará a Alberto Toril en Alajuelense

Machillo Ramírez ya tiene claro cómo llenará el vacío que deja la lesión de Alberto Toril en la planilla de Alajuelense.

Por Geronimo Heller

Alberto Toril ya tiene reemplazante.
Este viernes 12 de septiembre, Liga Deportiva Alajuelense confirmó que el delantero español Alberto Toril fue sometido a una operación de su rodilla derecha tras lesionarse en un entrenamiento.

Liga Deportiva Alajuelense informa que nuestro delantero Alberto Toril fue operado con éxito de una lesión en el Hospital Metropolitano, anunciaron los manudos a través de un comunicado en sus canales oficiales.

Machillo Ramírez pierde opciones en ataque

La intervención quirúrgica deja a Óscar “Machillo” Ramírez con apenas dos centrodelanteros naturales en la planilla: Ronaldo Cisneros, flamante refuerzo que proviene de la Liga MX, y Doryan Rodríguez.

Toril estará varios meses fuera de las canchas (LDA).

La falta de contundencia ofensiva viene siendo uno de los principales problemas del equipo, por lo que surgió de inmediato la duda de si la gerencia deportiva, liderada por Carlos Vela, saldría al mercado a fichar un reemplazo para Toril.

¿La Liga fichará a otro delantero?

Según el periodista Ferlín Fuentes, la decisión ya está tomada: Alajuelense no incorporará a ningún atacante y apostará por las variantes que tiene en casa. Ramírez mantendrá la confianza en Cisneros y Rodríguez, aunque también baraja opciones alternas para reforzar la zona de ataque.

Machillo Ramírez recibe una mala noticia. (Foto: Alajuelense)

En ese sentido, tanto Anthony Hernández como Jeison Lucumí aparecen como alternativas para ocupar la posición de “9” en caso de ser necesario, aunque su rol natural es el de extremos. Además, el cuerpo técnico espera contar pronto con Joel Campbell y Diego Campos, quienes también se encuentran en recuperación.

Anthony Hernández, la carta sorpresa de Machillo Ramírez

En Tigo Sports Radio también se informó que “Óscar Ramírez lo va contemplando más que como un extremo, como un delantero”, en referencia a Anthony Hernández. El porteño comienza a perfilarse como una de las cartas que podría ocupar el puesto que deja vacante Toril hasta el final del torneo.

De esta manera, Alajuelense cierra filas y afrontará lo que resta del Torneo Apertura 2025 con las piezas que tiene a disposición. Machillo Ramírez confía en que serán suficientes para alcanzar la tan anhelada estrella 31.

