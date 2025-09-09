Alajuelense impactado: Concacaf confirma la noticia que Machillo Ramírez nunca pensó recibir

La actualización de septiembre del ranking de clubes de Concacaf ya está disponible y dejó varias sorpresas. En Centroamérica, el Olimpia de Honduras se adueñó de la cima regional tras un ascenso de seis posiciones en el listado general, donde aparece en el puesto 39. Con este repunte, los catrachos se alejaron de sus dos perseguidores costarricenses: Liga Deportiva Alajuelense y Club Sport Herediano.

Por el lado de los manudos, dirigidos por Óscar “Machillo” Ramírez, subieron un puesto en el ranking global y se mantienen como segundo equipo de Centroamérica, por delante del Herediano. Sin embargo, no todo fue motivo de celebración en Alajuela: Concacaf también confirmó una noticia que trae un recuerdo reciente y doloroso.

El batacazo que silenció al Morera Soto

La confederación eligió como “Mayor sorpresa” del mes de septiembre la victoria por 2-1 de Plaza Amador sobre Alajuelense en el estadio Alejandro Morera Soto. No era para menos: el conjunto panameño, ubicado en el puesto 52 del ranking, derrotó a los manudos, que ocupan el 41, nada menos que en su propia casa.

Ese resultado puso fin a un invicto que parecía intocable. La Liga, bicampeón invicto de la Copa Centroamericana, nunca había perdido en este torneo desde su creación. Además, Plaza Amador se convirtió en el primer club panameño en ganar en la llamada Catedral del Fútbol Costarricense.

De todas formas, lo que se vio en la primera fecha como un batacazo aislado terminó consolidándose como una realidad: el León de Panamá ganó sus cuatro partidos de la fase de grupos y terminó como el mejor primero del certamen.

Lo que viene en cuartos de final

Tanto Alajuelense como Plaza Amador siguen en carrera y ahora les tocará afrontar los cuartos de final. La Liga se medirá con Motagua de Honduras, mientras que el cuadro panameño intentará extender su racha frente al Real España de Jeaustin Campos.

Los otros dos cruces de esta segunda ronda de la Copa Centroamericana serán Xelajú frente a Sporting San Miguelito y Cartaginés ante Olimpia, el líder regional según la tabla de Concacaf.