Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Alajuelense impactado: Concacaf confirma la noticia que Machillo Ramírez nunca pensó recibir

Machillo Ramírez enfrenta la confirmación de Concacaf que jamás había pensado recibir como DT de Alajuelense.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Concacaf sorprende a los manudos.
© Prensa AlajuelenseConcacaf sorprende a los manudos.

La actualización de septiembre del ranking de clubes de Concacaf ya está disponible y dejó varias sorpresas. En Centroamérica, el Olimpia de Honduras se adueñó de la cima regional tras un ascenso de seis posiciones en el listado general, donde aparece en el puesto 39. Con este repunte, los catrachos se alejaron de sus dos perseguidores costarricenses: Liga Deportiva Alajuelense y Club Sport Herediano.

Por el lado de los manudos, dirigidos por Óscar “Machillo” Ramírez, subieron un puesto en el ranking global y se mantienen como segundo equipo de Centroamérica, por delante del Herediano. Sin embargo, no todo fue motivo de celebración en Alajuela: Concacaf también confirmó una noticia que trae un recuerdo reciente y doloroso.

Impacto en Alajuelense: Machillo Ramírez confirma la baja que golpea al equipo en el peor momento

ver también

Impacto en Alajuelense: Machillo Ramírez confirma la baja que golpea al equipo en el peor momento

El batacazo que silenció al Morera Soto

La confederación eligió como “Mayor sorpresa” del mes de septiembre la victoria por 2-1 de Plaza Amador sobre Alajuelense en el estadio Alejandro Morera Soto. No era para menos: el conjunto panameño, ubicado en el puesto 52 del ranking, derrotó a los manudos, que ocupan el 41, nada menos que en su propia casa.

Publicidad

Ese resultado puso fin a un invicto que parecía intocable. La Liga, bicampeón invicto de la Copa Centroamericana, nunca había perdido en este torneo desde su creación. Además, Plaza Amador se convirtió en el primer club panameño en ganar en la llamada Catedral del Fútbol Costarricense.

Tweet placeholder
Publicidad

De todas formas, lo que se vio en la primera fecha como un batacazo aislado terminó consolidándose como una realidad: el León de Panamá ganó sus cuatro partidos de la fase de grupos y terminó como el mejor primero del certamen.

Lo que viene en cuartos de final

Tanto Alajuelense como Plaza Amador siguen en carrera y ahora les tocará afrontar los cuartos de final. La Liga se medirá con Motagua de Honduras, mientras que el cuadro panameño intentará extender su racha frente al Real España de Jeaustin Campos.

Publicidad
Fue campeón en Alajuelense, lo comparan con una leyenda del Real Madrid y ahora da el salto soñado en un gigante de Europa

ver también

Fue campeón en Alajuelense, lo comparan con una leyenda del Real Madrid y ahora da el salto soñado en un gigante de Europa

Los otros dos cruces de esta segunda ronda de la Copa Centroamericana serán Xelajú frente a Sporting San Miguelito y Cartaginés ante Olimpia, el líder regional según la tabla de Concacaf.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Concacaf confirma el duro castigo que golpea a Vladimir Quesada
Deportivo Saprissa

Concacaf confirma el duro castigo que golpea a Vladimir Quesada

Comunicado oficial: Concacaf confirma el golpe que los clubes de Honduras le asestan a los de Costa Rica y Panamá
Honduras

Comunicado oficial: Concacaf confirma el golpe que los clubes de Honduras le asestan a los de Costa Rica y Panamá

Motagua confirma la gravedad de la lesión de uno de sus pilares que brilló contra Saprissa: ¿Enfrentará a Alajuelense?
Honduras

Motagua confirma la gravedad de la lesión de uno de sus pilares que brilló contra Saprissa: ¿Enfrentará a Alajuelense?

Cristiano Ronaldo igualó el récord de Carlos Ruiz, pero en algo no pudo superar
Guatemala

Cristiano Ronaldo igualó el récord de Carlos Ruiz, pero en algo no pudo superar

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo