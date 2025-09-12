Es tendencia:
"Le va a costar": Rashir Parkins dice lo que Alajuelense no quería oír sobre el futuro de Kenyel Michel en la MLS

Rashir Parkins fue muy sincero al opinar sobre la inminente salida de Kenyel Michel al Minnesota United de la MLS.

Por Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

Rashir Parkins se sinceró sobre la venta de Kenyel Michel.
© LDA.Rashir Parkins se sinceró sobre la venta de Kenyel Michel.

La fugaz operación que cerró la venta de la ficha de Kenyel Michel al Minnesota United de la MLS fue celebrada por todo Liga Deportiva Alajuelense como un negocio redondo.

Es que el club manudo no solo recibirá una suma cercana a los 1,3 millones de dólares, sino que además retendrá al joven atacante de 20 años hasta el final del Torneo Apertura 2025. Para Óscar “Machillo” Ramírez, contar con una de sus grandes figuras para lo que resta de campeonato es un alivio en medio de la lucha por la clasificación.

Pero no todo es color de rosa. En una entrevista concedida a La Nación, Rashir Parkins, compañero de Michel y amigo cercano desde la infancia, se mostró sincero al analizar lo que le espera al joven atacante en su primera experiencia como legionario.

La advertencia de un amigo

Ahora que se va al Minnesota United yo le dije que sea fuerte, que al principio le va a costar”, dijo Parkins, señalando lo duro que puede ser para un futbolista tan joven salir de su país por primera vez.

El salto al extranjero nunca es sencillo. La adaptación cultural, el idioma y la distancia de la familia pueden convertirse en obstáculos difíciles de sortear para un jugador que recién empieza a consolidarse como profesional.

Rashir Parkins y Kenyel Michel son amigos de toda la vida (Facebook).

Teniendo en cuenta todo esto, Parkins aconsejó a su amigo que se arme de paciencia: “Le dije que si se quiere devolver que aguante, porque esto le va a traer su recompensa“, afirmó, confiado de que el futuro de Kenyel Michel es muy brillante.

Una hermandad forjada en el barrio

El vínculo entre Michel y Parkins nació en el barrio Pacuare, en Limón. “Kenyel vive a dos casas de mi casa y él creció conmigo, en el mismo barrio jugábamos”, relató el volante. A pesar de la diferencia de edades, ambos compartieron la pasión por el fútbol desde niños y construyeron una amistad que hoy sigue intacta.

Siempre hemos hablado, siempre compartimos todo, siempre estamos juntos y es un hermano para mí. Es un hermano, aunque no sea de sangre”, confesó el talentoso volante de 24 años.

Ahora, mientras Michel se prepara para dar el salto a la MLS, su amigo lo acompaña con consejos y buenos deseos, convencido de que el extremo tiene el potencial suficiente para triunfar, aunque el camino empiece con obstáculos.

