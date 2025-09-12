“Le va a costar”: Rashir Parkins dice lo que Alajuelense no quería oír sobre el futuro de Kenyel Michel en la MLS

La fugaz operación que cerró la venta de la ficha de Kenyel Michel al Minnesota United de la MLS fue celebrada por todo Liga Deportiva Alajuelense como un negocio redondo.

Es que el club manudo no solo recibirá una suma cercana a los 1,3 millones de dólares, sino que además retendrá al joven atacante de 20 años hasta el final del Torneo Apertura 2025. Para Óscar “Machillo” Ramírez, contar con una de sus grandes figuras para lo que resta de campeonato es un alivio en medio de la lucha por la clasificación.

ver también Salió dos veces campeón con Alajuelense, Machillo Ramírez pidió por él y se confirmó su regreso: “Es un momento especial”

Pero no todo es color de rosa. En una entrevista concedida a La Nación, Rashir Parkins, compañero de Michel y amigo cercano desde la infancia, se mostró sincero al analizar lo que le espera al joven atacante en su primera experiencia como legionario.

Publicidad

Publicidad

La advertencia de un amigo

“Ahora que se va al Minnesota United yo le dije que sea fuerte, que al principio le va a costar”, dijo Parkins, señalando lo duro que puede ser para un futbolista tan joven salir de su país por primera vez.

El salto al extranjero nunca es sencillo. La adaptación cultural, el idioma y la distancia de la familia pueden convertirse en obstáculos difíciles de sortear para un jugador que recién empieza a consolidarse como profesional.

Publicidad

Rashir Parkins y Kenyel Michel son amigos de toda la vida (Facebook).

Publicidad

Teniendo en cuenta todo esto, Parkins aconsejó a su amigo que se arme de paciencia: “Le dije que si se quiere devolver que aguante, porque esto le va a traer su recompensa“, afirmó, confiado de que el futuro de Kenyel Michel es muy brillante.

Publicidad

Una hermandad forjada en el barrio

El vínculo entre Michel y Parkins nació en el barrio Pacuare, en Limón. “Kenyel vive a dos casas de mi casa y él creció conmigo, en el mismo barrio jugábamos”, relató el volante. A pesar de la diferencia de edades, ambos compartieron la pasión por el fútbol desde niños y construyeron una amistad que hoy sigue intacta.

“Siempre hemos hablado, siempre compartimos todo, siempre estamos juntos y es un hermano para mí. Es un hermano, aunque no sea de sangre”, confesó el talentoso volante de 24 años.

Publicidad

Publicidad

ver también “Un millón de dólares”: Creichel Pérez recibe la oferta desde Europa que sacude a Alajuelense y Machillo Ramírez tomó una decisión

Ahora, mientras Michel se prepara para dar el salto a la MLS, su amigo lo acompaña con consejos y buenos deseos, convencido de que el extremo tiene el potencial suficiente para triunfar, aunque el camino empiece con obstáculos.