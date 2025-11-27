Es tendencia:
“Fallar el penal”: Celso Borges dijo todo lo que piensa sobre las críticas que recibió Joel Campbell en el empate de Alajuelense con Xelajú

Joel Campbell se fue criticado tras fallar su penal ante Xelajú y aunque Celso Borges tuvo que pasar por lo mismo, esto dijo el capitán.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Celso Borges y Joel Campbell en Alajuelense
© AlajuelenseCelso Borges y Joel Campbell en Alajuelense

La Liga Deportiva Alajuelense y Xelajú no lograron sacarse diferencias en el primer capítulo de la Final de la Copa Centroamericana 2025, cerrando el duelo con un 1–1 en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Por otro lado, Celso Borges y Joel Campbell se fueron de este compromiso bajo la lupa luego de que cada uno fallara desde los 12 pasos tras una gran actuación de Rubén Silva. Pero tras este escenario, el capitán manudo salió a dar la cara con una respuesta contundente.

Entre Anthony Hernández, Rubén Silva y él: Ronaldo Cisneros sorprendió al elegir a la figura del empate de Alajuelense con Xelajú

Entre Anthony Hernández, Rubén Silva y él: Ronaldo Cisneros sorprendió al elegir a la figura del empate de Alajuelense con Xelajú

¿Qué dijo Celso Borges sobre las críticas a Joel Campbell por fallar el penal ante Xelajú?

Tras el empate entre la Liga Deportiva Alajuelense y Xelajú, Celso Borges aprovechó la zona mixta para respaldar por completo a Joel Campbell, quien no tuvo su mejor noche al fallar un penal y ser sustituto en la segunda mitad.

Joel Ha sido clave en todo lo que hemos disputado. Fallar el penal es parte del fútbol, y a veces los porteros también juegan. Pero él sabe que tiene todo nuestro respaldo. Es un crack, un fenómeno; nosotros lo vamos a respaldar porque nos da muchísimo”, comentó Celso Borges.

Celso Borges – Alajuelense

El capitán manudo destacó su confianza en el atacante y dejó claro que el grupo está unido, incluso en los momentos difíciles, reafirmando el apoyo interno hacia uno de los referentes del equipo.

Borges también fue uno de los jugadores que, lamentablemente, vio cómo el guardameta de Xelajú, Rubén Silva, detenía su lanzamiento desde el manchón penal.

No creo que haya afectado al equipo; me tocó fallar. A veces el deporte es así, pero el equipo se repuso bien, mantuvo la calma e incluso, con el gol en contra, siguió muy fiel a lo que se ha trabajado”, finalizóCelso Borges.

