Joel Campbell necesitó solo dos palabras para lanzarle una burla directa a Saprissa tras el tricampeonato de Alajuelense

La Liga Deportiva Alajuelense vive horas de gloria después de consagrarse tricampeón de la Copa Centroamericana, un logro histórico que llegó tras una dramática final ante Xelajú, definida en los penales y con Bayron Mora convertido en héroe nacional. La alegría rojinegra explotó dentro y fuera del estadio, pero uno de los momentos más comentados de la celebración llegó a través de un teléfono celular.

En plena euforia del festejo, Joel Campbell encendió su cámara y comenzó una transmisión en vivo. Rodeado por sus compañeros y aún con el eco de los cánticos en el estadio, el delantero lanzó una frase que encendió las redes sociales y fue interpretada como una burla directa hacia Saprissa, eterno rival y crítico del torneo regional.

¿Cuál fue el mensaje de Joel Campbell tras consagrarse campeón?

“Parece fácil”, repitió Campbell una y otra vez mientras mostraba la medalla y señalaba a sus compañeros. La frase se convirtió de inmediato en tendencia, pues muchos aficionados la vincularon con los comentarios de sectores del saprissismo que habían minimizado el valor de la Copa Centroamericana durante el torneo.

Lejos de detenerse ahí, Campbell continuó con su mensaje, aún más contundente y cargado de orgullo rojinegro: “Tres veces los reyes de Centroamérica. Campeones”, sentenció el atacante, levantando un coro de celebraciones y reacciones en redes.

El tricampeonato ha reforzado el clima de rivalidad entre manudos y morados en la antesala de las semifinales del Apertura 2025, donde ambos podrían volver a encontrarse en un cruce caliente.

Mientras tanto, las palabras de Campbell ya quedaron instaladas como uno de los grandes momentos de la celebración de Alajuelense y una chispa más en la eterna disputa entre los dos gigantes de Costa Rica.