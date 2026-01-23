“No me creo el cuento”: Paté Centeno vuelve a apuntar a Alajuelense con un mensaje que incomoda a Machillo Ramírez

A principios de semana, Walter “Paté” Centeno sorprendió en la conferencia de prensa posterior al triunfo 3-0 de AD San Carlos ante Sporting FC con un filazo dirigido a Liga Deportiva Alajuelense, actual campeón nacional tras cortar una extensa sequía.

“Que el pueblo celebre, fue una larga sequía. Hay otros equipos que tenían años sin ser campeones y ya lo consiguieron, nada es para siempre”, soltó el técnico luego de la victoria que revitalizó a los Toros del Norte.

Paté Centeno incomoda a Alajuelense

El miércoles la historia se repitió. San Carlos volvió a ganar en casa (por la mínima ante Puntarenas FC) y su entrenador retomó el foco sobre el equipo de Óscar “Machillo” Ramírez, su rival de turno en la próxima fecha.

La Liga llega con un arranque flojísimo en el Clausura 2026, con apenas dos puntos en tres partidos, pero lejos de bajarle el precio, el ídolo morado sorprendió al cargarle la siempre incómoda mochila del favoritismo.

Paté Centeno opinó sobre el momento de Alajuelense (AD San Carlos).

“El sábado tenemos una gran prueba, vamos a jugar contra el campeón. Sabemos del momento de ellos, pero eso es mentira, es sumamente mentira, porque Alajuelense en Alajuela es Alajuelense”, afirmó Centeno, dejando claro que no compra el relato del mal momento rojinegro.

“En los últimos tiempos ya no es aquel equipo que se caía cuando le hacían un gol; es un equipo que se ha levantado en la adversidad y por eso son los campeones”, agregó.

Machillo Ramírez necesita volver a la senda de la victoria (La Nación).

Y remató: “No los estoy tirando para arriba, pero esa es la realidad del fútbol de Costa Rica. Hoy en día para nadie es un secreto que ellos están bien en todo. Que no han iniciado bien es un cuento. Si usted quiere se lo cree; yo, como llevo años en esto, no me creo el cuento de que están mal”.

¿A qué hora y dónde juegan Alajuelense vs San Carlos?

Los Toros del Norte visitarán a Alajuelense en el Estadio Alejandro Morera Soto este sábado 24 de enero, desde las 8:00 p.m. (hora de Costa Rica), en un duelo correspondiente a la jornada 4 del Clausura 2026, con ambos obligados a sumar de a tres.