“Pronto se firmará”: Alajuelense cierra el fichaje que tanto estaba esperando Machillo Ramírez

Con la necesidad de levantar el nivel, Machillo Ramírez pidió un importante fichaje y desde Alajuelense le cumplieron.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Machillo Ramírez recibe el fichaje que necesitaba.
© La Nación.Machillo Ramírez recibe el fichaje que necesitaba.

La Liga Deportiva Alajuelense vive días de presión y necesidad en este arranque del Torneo de Clausura 2026. Tras tres fechas sin conocer la victoria, el equipo rojinegro está obligado a reaccionar y desde la dirigencia entendieron que el plantel necesitaba refuerzos puntuales para levantar el nivel futbolístico y acompañar el proyecto de Óscar Ramírez.

En ese contexto, la Liga aceleró gestiones en el mercado y finalmente cerró el fichaje que el cuerpo técnico venía esperando desde hace semanas. Es un futbolista que llega para reforzar el mitad de campo manudo.

¿Cuál es el fichaje confirmado de Alajuelense?

Según confirmó el periodista Kevin Jiménez, Malcom Pilone será nuevo jugador de Liga Deportiva Alajuelense, luego de que los clubes alcanzaran un acuerdo verbal y quedaran únicamente detalles administrativos para oficializar la operación.

“Malcom Pilone será nuevo jugador de Liga Deportiva Alajuelense, hay acuerdo verbal entre clubes. Esperan formalizar todo próximamente, pronto firmará, informó Jiménez.

Malcom Pilone será jugador de Alajuelense. (Foto: X)

¿Cuánto pagó Alajuelense por Malcom Pilone?

Los detalles del acuerdo ya están definidos y reflejan la apuesta que hace la Liga por el futbolista. Es un contrato por dos años, le pagarán 70 mil dólares a Liberia y le dejaron un 20% de la ficha del futbolista argentino.

Lo quería Saprissa, dejó su club de Costa Rica y ahora entra en el radar de Alajuelense: “Contrato de 6 meses”

Lo quería Saprissa, dejó su club de Costa Rica y ahora entra en el radar de Alajuelense: "Contrato de 6 meses"

Pilone llega como una respuesta directa a las carencias mostradas por el equipo en el inicio del campeonato y como un respaldo claro a Óscar Ramírez, quien había solicitado refuerzos para competir al más alto nivel en un torneo que no permite demasiados tropiezos.

