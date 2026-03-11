“No continúa”: confirman la baja que nadie en Motagua esperaba y este sería su reemplazo

Motagua no descansa y ha dado a conocer una noticia que los aficionados del club están ansiosos por conocer, aunque trae una sorpresa que pocos esperaban.

Desde Honduras han confirmado la baja de la marca que patrocina su indumentaria, luego de que el vínculo no fuera renovado al finalizar el torneo.

Motagua no va a continuar con Joma

El periodista Álvaro de la Rocha ha dado a conocer que la decisión ya estaría tomada y hay una marca que se postula para ser el reemplazo.

“FC Motagua ha decidido no continuar con Joma como su marca de indumentaria deportiva a partir de Junio 2026.

El convenio entre la empresa española y el ‘Ciclón Azul’ finaliza tras el Torneo Clausura.

Fuentes cercanas al club confirmaron negociaciones avanzadas con Fanatics. De llegar a un acuerdo, serían el primer equipo patrocinado directamente con la marca”, asegura el periodista mencionado.

Motagua revolucionaría su camisa que por muchos años se ha vinculado con Joma. Los aficionados han venido pidiendo el cambio.

Se mencionaba también que Kappa era otra de las marcas postulantes, pero Fanatics tendría ventaja. De la primera en mención tiene entre sus equipos actuales más destacados a AS Mónaco, Fiorentina, OGC Nice, Real Valladolid, RC Deportivo de La Coruña, Empoli, Spezia, Brescia, FC Metz, Clermont Foot 63, Kaizer Chiefs, Vasco da Gama, Racing de Argentina y el Partizán.