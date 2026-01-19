Es tendencia:
Pate Centeno le pega a Alajuelense con la frase que celebra todo Saprissa en medio de la crisis

Pate Centeno logró una importante victoria con San Carlos y aprovechó de dejarle un mensaje a Alajuelense.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

El San Carlos de Pate Centeno venció en casa (3-0) al Sporting FC en la segunda jornada del Torneo Clausura 2026.

Pero no fue un triunfo cualquiera, ya que San Carlos tenía un año y tres meses sin poder sumar una victoria en casa. Y sobre ese escenario, Paté Centeno se expresó tirándole un filazo a Alajuelense.

¿Qué dijo Pate Centeno tras la importante victoria con San Carlos?

Las declaraciones de Pate Centeno tras la importante victoria de San Carlos no pasaron desapercibidas y llevaron un claro mensaje con destinatario incluido.

Que el pueblo celebre, fue una larga sequía. Hay otros equipos que tenían años sin ser campeones y ya lo consiguieron, nada es para siempre”, afirmó Paté Centeno luego de este triunfo de San Carlos en casa.

Walter Centeno – DT de San Carlos.

Un mensaje que claramente llevó un dardo directo a Alajuelense que durante años luchó por la 31 y fue hasta 2025 cuando pudo conseguir el tan deseado título.

Con su pasado en Saprissa, está claro que la rivalidad ante Alajuelense se mide desde cualquier tarima y ahora representando al San Carlos no dejó pasar la oportunidad para dejar un recado a los rojinegros.

