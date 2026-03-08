“Estoy preparado”: el DT que suena para reemplazar a Machillo Ramírez confirma su futuro en Alajuelense

Mientras Liga Deportiva Alajuelense transita la defensa del título de campeón nacional en el Torneo Clausura 2026, entre la afición rojinegra persiste una gran incógnita: ¿qué sucederá con Óscar “Machillo” Ramírez cuando termine la temporada?

El histórico entrenador se acerca al final de su contrato y, con el objetivo de alcanzar la ansiada estrella 31 ya cumplido, no descarta volver a la tranquila vida de campo que dejó atrás cuando aceptó regresar a los banquillos.

Ramírez ya eligió a su sucesor

Mientras define su futuro, el Macho también ha comenzado a preparar a quien podría ser su sucesor natural dentro de la institución. Se trata de su actual asistente técnico, Wardy Alfaro, ex guardameta de la Liga que hoy forma parte del cuerpo técnico.

Wardy Alfaro podría reemplazar al Macho (Teletica).

En una entrevista con Teletica, Alfaro abordó directamente el tema y despejó varias de las dudas que rondan al liguismo sobre el futuro del banquillo rojinegro más allá de Óscar Ramírez.

¿Se siente listo para reemplazar al Macho? Alfaro responde

Consultado sobre la eventual renovación de Ramírez y sobre si se siente listo para asumir el cargo, Wardy Alfaro dividió su respuesta en varios puntos. Primero destacó el trabajo del actual entrenador: “Lo primero es la decisión del profe, que lo veo súper bien, estable. Han sido momentos difíciles en este torneo, pero le ha puesto el pecho a las balas”.

Sin embargo, tampoco ocultó su ambición de dar el salto cuando llegue el momento. “Sobre si me siento preparado, me siento muy preparado. Si llega algún día acá o en otro club, deseo que sea acá y lucharé”, afirmó.

Wardy Alfaro sueña con ser DT en Alajuela (CR Hoy).

Además, Alfaro recordó que más allá de la postura de Ramírez sobre su sucesión, la decisión final dependerá también de la directiva rojinegra: “El tercer escenario es la toma de decisión a nivel de la directiva. Yo soy un apasionado del fútbol y doy mi mejor versión”.

Sea al final de esta temporada o en el futuro cercano, lo cierto es que cuando llegue el momento en que Machillo Ramírez decida dar un paso al costado, Wardy Alfaro ya dejó claro que estará disponible para asumir el desafío y continuar el legado del histórico técnico manudo.

En síntesis