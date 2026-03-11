Irán descarta ir al Mundial 2026 y FIFA definirá al reemplazante: ¿puede ser una selección de Centroamérica?

La tensión que atraviesa Medio Oriente y la cercanía del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 generaron impacto tras una declaración del gobierno iraní que sacudió al mundo del fútbol.

Según el ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, la decisión del régimen sería retirar a la selección nacional del torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, argumentando que actualmente “no existen condiciones para participar”.

El funcionario constató: “Definitivamente, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera” en la Copa del Mundo tras el ataque estadounidense e israelí al país.

ver también “No estarán en el Mundial 2026”: revelan la noticia que sacude a Concacaf y que puede cambiarlo todo

¿Qué dice la FIFA en su reglamento?

El reglamento de la FIFA contempla escenarios en los que una selección pueda retirarse o ser excluida antes del inicio del torneo. En ese caso, el organismo rector del fútbol mundial tiene la facultad de tomar las medidas que considere necesarias para resolver la situación.

Según la normativa del Mundial de 2026, la FIFA puede decidir reemplazar a la federación que no participe por otra selección. La determinación final quedaría a criterio del organismo, que evaluaría cuál equipo ocuparía la plaza vacante en la Copa del Mundo.

Infantino presidente de la FIFA – Getty

Publicidad

Publicidad

“Si una federación participante se retirara o quedara excluida del Mundial de la FIFA 26, la FIFA decidirá a su entera discreción al respecto y emprenderá las acciones que considere necesarias. La FIFA podrá decidir, en particular, sustituir dicha federación por otra“, dicta el reglamento de la FIFA.

¿Puede ir una selección de Centroamérica en lugar de Irán al Mundial 2026?

Debido a que el reglamento de la FIFA no es claro ante un escenario como este, no se descarta que el organismo elija al reemplazo de Irán basándose en el ranking de selecciones.

Publicidad

Ahora, de aplicarse ese criterio, países como Italia, Ucrania, Dinamarca o Turquía podrían verse beneficiados pese a haber quedado fuera en el proceso clasificatorio.

Publicidad

Sin embargo, la selección que aparece mejor posicionada para tomar el lugar de Irán sería Irak, que ya se ganó el derecho de disputar el repechaje internacional y jugará el próximo 31 de marzo frente al ganador de la semifinal entre Bolivia y Surinam.

Publicidad

Bajo ese escenario, si Irak fuera reubicado en la plaza vacante del Mundial, el cupo para esa repesca podría pasar a Emiratos Árabes Unidos, selección que perdió ante los iraquíes en el play-off de la zona asiática.

Todavía no hay una postura desde FIFA

Hace unas horas el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reveló que mantuvo una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para hablar sobre los preparativos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Publicidad

Publicidad

Durante el encuentro también se abordó la situación actual en Irán, y el dirigente señaló que, pese al contexto, la selección iraní está clasificada. Todo esto antes del pronunciamiento de las autoridades iraníes.

Sin embargo, hasta el momento, la FIFA no ha confirmado oficialmente la salida de la selección iraní del máximo torneo del fútbol mundial.

Publicidad

Datos claves

Posible retiro de Irán: El ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali , afirmó que su selección no participaría en el Mundial de 2026 debido a la situación actual en Medio Oriente.

El ministro de Deportes iraní, , afirmó que su selección no participaría en el debido a la situación actual en Medio Oriente. La FIFA podría reemplazar a la selección: El reglamento del torneo establece que, si una federación se retira o es excluida antes del inicio del campeonato, la FIFA tiene la facultad de elegir a otra selección para ocupar su lugar en la Copa del Mundo.

El reglamento del torneo establece que, si una federación se retira o es excluida antes del inicio del campeonato, en la Copa del Mundo. Irak aparece como el principal candidato: La selección mejor posicionada para tomar esa plaza sería Irak, que ya aseguró su lugar en el repechaje internacional y deberá jugar el 31 de marzo contra el ganador de la serie entre Bolivia y Surinam