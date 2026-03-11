Lo dice Concacaf: Alajuelense recibe la notificación más celebrada tras el partido contra LAFC en Concachampions

La Liga Deportiva Alajuelense rescató un empate importante en condición de visitante al igualar 1-1 frente a LAFC en el primer duelo de los octavos de final de la Concachampions.

El equipo dirigido por Machillo Ramírez supo reaccionar en un partido exigente, luego de que Alejandro Bran adelantara a los rojinegros al minuto 44, mientras que Denis Bouanga puso la paridad al 56 para el conjunto angelino.

Tras este resultado, Alajuelense sumó una notificación destacada por Concacaf después del encuentro ante LAFC, un reconocimiento que reforzó el valor del punto conseguido por los manudos en la serie.

La notificación de Concacaf que celebró Alajuelense

La Concacaf también reaccionó en sus redes sociales al resultado conseguido por Liga Deportiva Alajuelense en Los Ángeles, destacando el valor del empate obtenido fuera de casa.

En su publicación, el organismo resaltó el desempeño del tricampeón centroamericano y escribió: “El tricampeón de Centroamérica consiguió un valioso empate en Los Ángeles.”, subrayando la importancia del resultado para el conjunto costarricense.

Además Concacaf publicó una tabla general en donde dichas posiciones son relevantes porque sirven para determinar qué equipo tendrá la localía en los partidos de las siguientes rondas, un factor que puede resultar decisivo conforme avance el torneo.

Alajuelense vs. LAFC: cuándo se juega la vuelta de octavos en Concachampions

La vuelta entre Alajuelense y LAFC por los octavos de final de la Concachampions se disputará el próximo martes 17 de marzo a las 7:00 p.m. hora costarricense desde el Estadio Alejandro Morera Soto.

