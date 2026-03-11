“Saquen el curso”: Pablo Lavallén no se guarda nada y le pega duro a los aficionados de Marathón tras la pelea

Pablo Lavallén no ha tenido un momento de paz en el Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. El entrenador argentino ha estado en el centro de dos controversias, y la más reciente fue con los aficionados de Marathón.

Después del empate 0-0 contra Choloma, algunos aficionados se acercaron para reclamarle sobre el rendimiento del equipo, ya que no pueden entender cómo pasaron de disputar una final a tener solo 12 puntos en 10 jornadas disputadas.

Pablo Lavallén se acercó a ellos para darles una explicación, pero fue en la conferencia de prensa donde dejó aún más claro el motivo del encontronazo que tuvo en el estadio Rubén Deras.

Pablo Lavallén responde a la pelea con los aficionados de Marathón

“Estoy reconociendo que los resultados no son los que esperábamos. Los métodos son los mismos del torneo anterior, pero ahora no están dando resultados”.

Luego de esta reflexión, Lavallén comenzó a atacar a los aficionados, a quienes les sugirió que tomaran el curso de entrenador si pensaban que él lo estaba haciendo mal. Eso sí, les recordó que no es nada fácil ser técnico.

“Me acerqué a unos hinchas de Marathón que estaban reclamando porque jugaba uno o el otro, y a veces está bueno poder explicarles y hacerles entender que hay una forma de trabajar. Yo soy un profesional de esto, tengo más de 40 años dirigiendo y sé que hay una manera de hacerlo. Pero bueno, en el fútbol todo el mundo opina y cree que sabe, pero son muy pocos los que lo juegan y aún menos los que dirigen. Entonces, algo debe tener el cargo, porque si no, lo jugaría todo el mundo”.

Y concluyó de la manera más tajante: “Si hay gente que no tiene licencia para dirigir o tener un equipo, a veces hay que acercarse y explicarles para que no quede en reproches. Si no están de acuerdo, ‘saquen el curso’, hagan la licencia y dirijan. Nosotros trabajamos de esto, a veces las cosas se dan y otras veces no”.