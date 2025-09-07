“No hay sangre”: figura de Alajuelense incendia el camerino con una frase demoledora tras el tropiezo en Pérez Zeledón

La noche del domingo dejó un golpe durísimo para Liga Deportiva Alajuelense. El equipo rojinegro viajó al Valle de El General para enfrentar a Municipal Pérez Zeledón y terminó regresando con una derrota por 2-1 que caló hondo.

Más allá del marcador, lo que más dolió fue la falta de intensidad y actitud en un plantel dirigido por Óscar “Machillo” Ramírez, que históricamente ha tenido como sello la garra y la entrega en cada partido.

“No podemos cambiar tanto de actitud”

Al terminar el compromiso, Guillermo Villalobos sorprendió con una autocrítica feroz que sacudió al camerino manudo. El zaguero, que no es ajeno a las críticas de la afición, se sinceró ante los micrófonos de Radio Monumental.

“No podemos cambiar tanto de actitud de un partido a otro, creo que hay que poner las barbas en remojo, esto no puede pasar. Sinceramente ellos estaban jugando una guerra y nosotros no. Y simplemente se nos fue el partido por eso”, afirmó Villalobos.

Guillermo Villalobos no se escondió tras la derrota (LDA).

Además, señaló que en un club como Alajuelense no hay espacio para excusas, ni siquiera por las múltiples bajas entre lesionados y convocados a la Selección Nacional.

Con frases durísimas, Villalobos expuso lo que para él fue la verdadera causa de la derrota: “Si jugamos en este equipo y representamos estos colores, siempre tenemos que dar nuestro 100% sin importar si jugamos, si no jugamos, si lo hacemos 5 minutos, 10 o 90. En cuanto a fútbol hicimos lo que teníamos que hacer, pero al final eso no funciona si no hay sangre, si no hay actitud”.

La feroz autocrítica de Guillermo Villalobos

Y el futbolista de 24 años no solo apuntó al grupo, sino que también se incluyó en la autocrítica: “Tengo que mejorar muchísimo, tengo que trabajar, no estoy en mi mejor versión, hay que ser claros. Es que así no puede ser. Tengo que poner las barbas en remojo yo también y dar mi máximo, porque sé que puedo dar muchísimo más”.

Villalobos reconoció que su bajo rendimiento le ha costado perder protagonismo en el once manudo, pero lejos de justificarse, asumió la responsabilidad: “Si he perdido el puesto es culpa mía, es por mi rendimiento. Tengo que dar muchísimo más para ayudar a esta institución que tanto quiero y como todos, todos tenemos que mejorar”.

