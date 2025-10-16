“No es de nuestra importancia”: Guillermo Villalobos menosprecia el presente de Saprissa y ya calienta el clásico

El Clásico Nacional ya se empezó a jugar fuera de la cancha. Luego de la contundente victoria de la Liga Deportiva Alajuelense 3-1 ante Herediano en condición de visitante, el ambiente se encendió con las declaraciones del defensor Guillermo Villalobos, quien dejó una frase que rápidamente encendió las redes y calienta el duelo ante Saprissa del próximo domingo.

La Liga llega en alza, segunda en la tabla apenas por detrás del conjunto morado, que también ganó su compromiso frente a San Carlos. Con ambos equipos separados por pocos puntos, el clásico se perfila como decisivo en la lucha por el liderato del Torneo de Apertura 2025.

Sin embargo, lejos de mostrarse pendiente del rendimiento de los tibaseños, Guillermo Villalobos fue categórico al ser consultado sobre el presente de su eterno rival. El defensor se mostró confiado con respecto a ellos.

¿Qué dijo Villalobos sobre SaprissA?

“Peleamos por nosotros, que queremos el liderato. Como lleguen ellos no es de nuestra importancia. Sabemos que será un partido difícil”, expresó el defensor rojinegro, marcando territorio y dejando claro que el enfoque está únicamente en el desempeño de Alajuelense.

El jugador también subrayó que la mentalidad del plantel está centrada en mantener el buen ritmo y en seguir escalando posiciones.“Tenemos que salir a ganar para estar ahí arriba”, añadió con determinación.

Las palabras del zaguero no pasaron desapercibidas entre los aficionados y medios deportivos, ya que contrastan con la cautela habitual en la previa de un clásico. Su declaración fue interpretada como una respuesta desafiante hacia Saprissa, que llega al partido en condición de líder, pero sabiendo que una derrota podría cambiar por completo el panorama.

Con ambos equipos en gran forma y con el orgullo en juego, el Saprissa–Alajuelense del próximo domingo promete ser más que un simple partido: será una batalla por el primer lugar… y también por el honor. Y con frases como la de Villalobos, el clásico ya empezó a calentarse mucho antes del pitazo inicial.