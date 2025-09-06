“Compra”: la figura más criticada de Alajuelense da el salto a Europa cuando Machillo Ramírez no lo esperaba

Este sábado, el periodista Kevin Jiménez sacudió a los fanáticos de Liga Deportiva Alajuelense con un bombazo que nadie veía venir en el cierre del mercado de fichajes.

Según sus fuentes —que suelen ser más que confiables—, Aarón Suárez está a menos de un paso de dejar de ser jugador manudo, luego de más de cinco años y 230 partidos defendiendo el uniforme rojinegro, en los que registró 34 goles, 29 asistencias y un total de seis títulos.

ver también Lo anunció Unafut: la noticia que Machillo Ramírez necesitaba escuchar mientras lidia con las sensibles bajas de Alajuelense

Aarón Suárez pone rumbo a Europa

“Aarón Suárez está cerca de ser nuevo jugador del Alagoz de la segunda división de Turquía“, reveló Jiménez en sus redes sociales. “Se espera que mañana viaje a realizar pruebas médicas. Compra. Faltan detalles“, sentenció el periodista, dejando boquiabiertos a los manudos.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

El mediocampista ofensivo de 23 años, portador del dorsal número 10 en el equipo que dirige Óscar “Machillo” Ramírez, ha sido una de las figuras más criticadas por la afición en este inicio de temporada. Para muchos seguidores liguistas, su titularidad resulta inexplicable.

Publicidad

Los números de uno de los manudos más cuestionados

En lo que va del semestre, Suárez acumula seis partidos sin goles ni asistencias. Y la campaña anterior tampoco mostró grandes luces: apenas un gol y dos asistencias en 20 encuentros durante la fase regular del Torneo Clausura 2025. En la fase final, directamente no sumó minutos por decisión técnica del Machillo.

Publicidad

ver también Es una de las joyas de la Sub-21 de Alajuelense, brilló ante Saprissa y le envió un mensaje directo a Machillo Ramírez

Ahora, Aarón Suárez tiene la chance de dar un nuevo rumbo a su carrera en Europa, un sueño que parecía lejano tras tantas críticas en Alajuela. Aunque su ciclo en el equipo manudo tendrá un final amargo, al menos su salida dejará a La Liga una ganancia económica en un momento en que el club también busca reforzar su plantel.