La Selección de Costa Rica se juega este jueves uno de los partidos más importantes de toda la eliminatoria rumbo al Mundial 2026. La Tricolor visitará a Honduras en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, en un clásico centroamericano cargado de tensión, presión y necesidad de puntos.

El equipo dirigido por Miguel Herrera llega con la obligación de ganar tras los empates ante Nicaragua y Haití, resultados que dejaron al combinado costarricense en una situación incómoda dentro de la tabla. Por eso, el entrenador mexicano prepara movimientos tácticos que podrían sorprender a todos.

Una de las principales incógnitas pasa por el mediocampo. Celso Borges, pieza clave y referente histórico de la Sele, probablemente no podrá estar desde el inicio debido a una molestia física que lo ha limitado en los entrenamientos. A esto se suma que Allan Cruz tampoco sería parte del once titular, lo que deja al técnico con la necesidad de reestructurar la zona media.

¿Cual es la sorpresa que se guarda el Piojo Herrera?

Pero ahí es donde llega la sorpresa. Según trascendió en el programa de Teléfono Rojo, el Piojo Herrera planea colocar a Guillermo Villalobos, defensor de Alajuelense, como mediocampista de contención, acompañando a Orlando Galo en el centro del campo. Una apuesta arriesgada, pero que apunta a darle mayor fortaleza física y solidez en la marca frente a una selección hondureña que buscará imponer su ritmo desde el arranque.

Villalobos, que ha tenido un rendimiento destacado con los manudos, sería así la gran novedad del once costarricense, asumiendo un rol diferente al habitual pero con la confianza total del cuerpo técnico. La idea del Piojo es fortalecer el equilibrio del equipo y ganar presencia en la recuperación de balón, una de las debilidades que ha mostrado la Tricolor en sus últimos compromisos.

Con Borges en duda, Waston, quien rompió el silencio, en el banquillo y una alineación que apunta a ser más física que técnica, Costa Rica apostará por la intensidad y la disciplina táctica para buscar una victoria que podría marcar un antes y un después en el proceso rumbo al Mundial. La gran pregunta es si la inesperada apuesta del Piojo será suficiente para dar el golpe en San Pedro Sula.