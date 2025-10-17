En Alajuelense rompen el silencio y revelan el mal momento que vive Celso Borges: “No la está pasando bien”

El capitán de Liga Deportiva Alajuelense, Celso Borges, atraviesa semanas complicadas lejos de las canchas, y aunque su ausencia no ha impedido que la Liga mantenga el paso firme en el torneo, dentro del camerino rojinegro reconocen que el mediocampista vive un momento difícil a nivel personal y futbolístico.

Borges se lesionó el pasado 23 de septiembre durante el duelo de ida ante Motagua, por los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf. Desde entonces, no ha podido volver a jugar y, para colmo, durante su estadía con la Selección de Costa Rica volvió a resentirse de la molestia, lo que ha prolongado su recuperación.

El volante de 36 años es una figura clave tanto en el club como en la Tricolor, y su liderazgo se ha hecho notar en su ausencia. Si bien el equipo mostró carácter al vencer a Herediano 3-1 en el Estadio Carlos Alvarado, puertas adentro reconocen que la falta de su capitán pesa.

¿Qué dijeron desde Alajuelense sobre el presente de Celso Borges?

Así lo confesó el defensor Guillermo Villalobos, quien no dudó en expresar su respaldo a Borges tras la victoria: “No hay por qué mentir, Celso nos hace un poco de falta, es nuestro capitán, es nuestro referente también; pero hay que respaldarlo a él”.

Tweet placeholder

Y luego, agregó: “Yo sé que no la está pasando bien por la lesión y le mando un saludo, porque estos ganes también son para él. Yo sé que él desearía estar aquí en la cancha, desearía jugar con la Selección”.

Publicidad

Publicidad

ver también Mientras Mariano Torres gana 20 mil dólares en Saprissa, esto cobra Celso Borges como el jugador mejor pago del plantel de Alajuelense

Las palabras de Villalobos reflejan el cariño y respeto que el grupo tiene hacia su líder. En Alajuelense saben que su recuperación es prioritaria, por lo que no piensan apresurar el regreso, incluso si eso significa seguir sin su principal referente en el mediocampo por algunos partidos más.

Desde el cuerpo técnico y médico aseguran que la evolución es positiva, pero quieren asegurarse de que Borges vuelva en plenitud para evitar una recaída.