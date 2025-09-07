El dardo que Jafet Soto no vio venir: Machillo Ramírez suelta una denuncia contra Herediano tras la derrota de Alajuelense

La Liga Deportiva Alajuelense sufrió un tropiezo en su visita a Pérez Zeledón, donde cayó 2-1 por la jornada 7 del Torneo Apertura 2025. Tras la derrota, el técnico Óscar Ramírez no se guardó nada y lanzó un fuerte dardo contra el Herediano de Jafet Soto, cuestionando ciertas condiciones que, a su criterio, no resultan del todo justas dentro de la competición.

Hay que resaltar queAlajuelense llegó diezmado al duelo frente a Pérez Zeledón, ya que varias de sus figuras fueron convocadas por la Selección de Costa Rica para la doble fecha eliminatoria.

Entre las ausencias estuvieron Alexis Gamboa, Santiago van der Putten, Alejandro Bran y Creichel Pérez, lo que obligó al equipo manudo a afrontar el compromiso sin piezas claves en su alineación.

¿Cuál fue el filazo del Machillo Ramírez a Jafet Soto?

Desde Alajuelense el Machillo Ramírez ha puesto sobre la mesa el tema de la igualdad de condiciones, cuestionando por qué debieron jugar ante Pérez Zeledón pese a las bajas por convocatorias a la Selección, mientras que el duelo contra Cartaginés sí fue reprogramado.

”No sé qué pasó, creo que debería haber sido considerado con el llamado de las cantidades de los jugadores, para darle un tema de igualdad, y que tal vez ahora no se está tomando en cuenta, y que no son excusas”, compartió el Machillo Ramírez para La Nación.

Machillo Ramírez – Alajuelense

La comparación apuntó al Herediano de Jafet Soto, que no cuenta con jugadores llamados a La Sele, insinuando que, de ser ellos los afectados, la decisión habría sido distinta. Recordemos que los de Jafet Soto jugaron el pasado domingo 31 de agosto y recién volverán a hacerlo este miércoles ante Cartaginés.