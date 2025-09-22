“No influye”: Guillermo Villalobos le envía un picante mensaje a Motagua antes del partido contra Alajuelense por Copa Centroameriana

La Liga Deportiva Alajuelense y el Motagua de Honduras calientan motores para uno de los duelos más esperados de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025. El primer capítulo se disputará este martes en el estadio Alejandro Morera Soto, mientras que la serie se cerrará en territorio catracho la próxima semana.

El sorteo determinó que la Liga arranque como local y defina en Honduras, una situación que muchos consideran podría marcar la diferencia en un cruce tan parejo. Sin embargo, desde la escuadra rojinegra bajaron la tensión con un mensaje directo y desafiante.

Guillermo Villalobos, defensor manudo, no titubeó cuando fue consultado sobre si cerrar en suelo hondureño representa una desventaja para su equipo. La respuesta del zaguero fue contundente.

¿Qué dijo Guillermo Villalobos sobre jugar en Honduras?

“En las pasadas cerramos de local, pero al final de cuentas eso no influye. Vamos a cerrar en Honduras y no tiene por qué influir esto”, afirmó Guillermo Villalobos ante la consulta de la dificultad por tener que definir de visitante.

Con sus palabras, Villalobos dejó claro que en Alajuelense confían en su potencial y que el orden de los partidos no será excusa para enfrentar a un rival tan exigente como Motagua, que llega con hambre de revancha tras sus últimas participaciones internacionales.

El duelo promete intensidad desde el arranque: los rojinegros quieren pegar primero en casa y viajar con ventaja a Tegucigalpa, mientras que los azules buscarán un resultado que les permita soñar con la clasificación frente a su gente.

El mensaje de Villalobos no solo refleja seguridad, también envía una advertencia a Motagua: para la Liga, jugar de visitante o de local es lo de menos, lo importante es salir a ganar.