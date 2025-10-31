Es tendencia:
Mientras Mariano Torres renovó con Saprissa, esta es la decisión final de Celso Borges en Alajuelense

Mientras que Mariano Torres firmó su renovación con Saprissa, el futuro de Celso Borges con Alajuelense también se define.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Celso Borges define su futuro en Alajuela.
Celso Borges define su futuro en Alajuela.

La espera en el Deportivo Saprissa llegó a su fin. Este viernes 31 de octubre, el conjunto tibaseño finalmente pudo darse el lujo de anunciar con bombos y platillos que Mariano Torres seguirá ligado al club en 2026.

A través de un comunicado oficial, el Monstruo confirmó que el capitán de 38 años, un verdadero símbolo de la institución, “extenderá su vínculo con el club por un periodo adicional de seis meses“.

¿Qué pasará con Celso Borges?

En la vereda de enfrente, una situación similar mantiene en suspenso a los aficionados de la Liga Deportiva Alajuelense. Se trata de la renovación de Celso Borges, el experimentado volante de 37 años que es el máximo referente con el que cuenta Óscar “Machillo” Ramírez.

Celso Borges finaliza su contrato con la Liga en diceimbre (LDA).

Celso Borges finaliza su contrato con la Liga en diceimbre (LDA).

Mientras que el desenlace de la novela protagonizada por Mariano Torres ya es oficial, el club de Alajuela aún no ha confirmado lo que sucederá con su capitán, pero todo apunta a que esta historia también tendrá un final feliz.

El futuro del capitán manudo se decide

A través de sus redes sociales, el periodista Kevin Jiménez anunció: “Celso Borges y Alajuelense avanzan en la renovación por un año, esperan cerrar todo próximamente“.

El vínculo que firmaría el histórico volante sería más extenso que el de su rival morado. “Un contrato hasta diciembre 2026 para el capitán manudo“, detalló el periodista especializado en fichajes.

A falta de la confirmación oficial por parte del club, la decisión de Celso Borges ya estaría tomada: seguir vistiendo el uniforme rojinegro durante al menos un año más, en busca de cerrar su ciclo en el club habiendo alcanzado la tan esquiva estrella número 31.

