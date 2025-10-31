Duro revés para Saprissa: la respuesta de Warren Madrigal que nadie en Tibás se esperaba y complica a Vladimir Quesada

El Deportivo Saprissa atraviesa un momento clave fuera de la cancha, mientras busca asegurar la continuidad de varias de sus figuras jóvenes antes del próximo mercado de fichajes. Sin embargo, una negociación en particular ha encendido las alarmas en Tibás y preocupa al cuerpo técnico de Vladimir Quesada, que considera al futbolista involucrado como una pieza esencial para el futuro inmediato del club.

Se trata de Warren Madrigal, a quien se le termina su contrato con Saprissa a final de este año. Todavía no se sabe que sucederá con él y hay preocupación en Tibás por las últimas novedades que llegaron sobre su posible futuro.

¿Cuál fue la respuesta de Warren Madrigal a Saprissa?

Según información adelantada por el medio La Voz Saprissista, Warren Madrigal no aceptó la primera propuesta de renovación que le presentó la dirigencia morada. La noticia sorprendió a todos en el seno del club, ya que se daba por hecho que el acuerdo estaba encaminado.

“El jugador habría rechazado una primera oferta de renovación por parte del Deportivo Saprissa. Habrá que esperar a ver si al final se puede llegar a buen puerto, porque sería una verdadera lástima que por falta de agresividad se nos vaya un valuarte del equipo”, indicó el medio cercano a la institución tibaseña.

Warren Madrigal habría rechazado la oferta de Saprissa. (Foto: Facebook)

En Saprissa hay preocupación, ya que la intención de la directiva era cerrar en las próximas semanas las renovaciones de los jóvenes con mayor proyección, tras las recientes salidas de los hermanos Sibaja hacia el Herediano. Este nuevo episodio llega en un momento delicado, justo cuando el club intenta blindar su cantera y consolidar su base para el 2026.

Vladimir Quesada ha mostrado plena confianza en este jugador, al que considera uno de los talentos más desequilibrantes del plantel. Por eso, su negativa inicial complica los planes deportivos del cuerpo técnico, que contaba con él como parte fundamental del proyecto a mediano plazo.