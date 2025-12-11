Tras la victoria ante Cartaginés en la ida, Vladimir Quesada revela la razón detrás de su decisión más cuestionada en Saprissa

El Deportivo Saprissa dio un golpe importante en su visita al Fello Meza al imponerse 2-1 ante el Club Sport Cartaginés en la ida de las semifinales del Torneo de Apertura 2025. El triunfo, construido con anotaciones de Everardo Rubio en propia puerta y un cabezazo de Kendall Waston, deja a los morados con ventaja de cara al duelo de vuelta en Tibás. Marco Ureña descontó para los brumosos y mantuvo la serie abierta.

Sin embargo, más allá del resultado, el principal foco de conversación tras el encuentro giró alrededor de una decisión técnica que encendió debates entre la afición saprissista: la salida prematura de Mariano Torres, quien dejó el campo antes de los 60 minutos pese a ser, hasta ese momento, el jugador más desequilibrante del equipo.

El argentino, histórico referente del club, había sido clave en la generación de juego y control del mediocampo. Su sustitución generó sorpresa inmediata en la grada y en redes sociales, especialmente por tratarse de un partido de alta exigencia en el que Cartaginés presionaba con fuerza buscando igualar el marcador.

¿Por qupe Vladimir Quesada sacó a Mariano Torres?

Consciente de la polémica, Vladimir Quesada abordó directamente el tema en conferencia de prensa tras el encuentro. El técnico morado aclaró que no se trató de una decisión táctica común, sino de una valoración cuidadosamente planificada junto al cuerpo médico y el propio jugador.

“Mariano Torres hizo un gran trabajo. Después del partido ante Liberia había presentado una molestia, él es un jugador muy profesional, se cuida mucho y llegó para este partido. Nosotros hoy valoramos usarlo entre 60-65 minutos”, explicó Quesada, dejando claro que la decisión obedeció a criterios de protección física y no a rendimiento.

El entrenador insistió en que su intención fue evitar una posible lesión que pudiera dejar a su capitán fuera del cierre de la serie. Según detalló, el argentino forzó al máximo para estar disponible en la ida, pero no se encontraba al cien por ciento, por lo que el cuerpo técnico decidió establecer un límite de minutos antes del inicio del compromiso.

A pesar de la salida de Torres, Saprissa logró conservar la victoria y administrar los últimos minutos con orden defensivo. El resultado deja al conjunto morado con una ligera ventaja en una semifinal que promete intensidad en la vuelta.