Saprissa confirmó el futuro de Mariano Torres y así lo anunció: “Le deseamos el mayor de los éxitos”

El Deportivo Saprissa despejó todas las dudas en torno al futuro de su capitán y uno de los jugadores más emblemáticos de su historia reciente. Este martes, el club anunció oficialmente que sucederá con la renovación o no del contrato de Mariano Torres.

¿Qué sucederá con Mariano Torres?

El argentino continuará vestido de morado por seis meses más, extendiendo así su vínculo con el equipo más laureado del país. El anuncio fue hecho a través de un comunicado oficial en el que la institución destacó la importancia del argentino en su historia moderna y el legado que ha construido desde su llegada al club.

“El Deportivo Saprissa se complace en anunciar la renovación de contrato de su histórico capitán, Mariano Torres, quien extenderá su vínculo con el club por un periodo adicional de seis meses”, informó el conjunto tibaseño.

Torres llegó al Saprissa un 27 de junio de 2016, procedente del fútbol sudamericano, con la ilusión de consolidarse en un club grande. Nueve años después, su nombre ya está grabado en la historia morada.

“Cuando Mariano arribó al club, el Monstruo contabilizaba 32 títulos nacionales. Hoy, una década después, el capitán ha sido protagonista en la conquista de ocho campeonatos”, recordó la institución en el comunicado.

Durante su etapa en Tibás, el argentino se transformó en mucho más que un jugador. Fue el líder en la cancha, la voz en el camerino y el símbolo de una generación de títulos, carácter y compromiso. Su zurda, su visión de juego y su conexión con la afición lo convirtieron en ídolo indiscutible.

“Mariano se ha ganado el cariño y respeto de la afición más exigente gracias a su profesionalismo, liderazgo y calidad futbolística, además de esa zurda educada que tantas alegrías ha brindado a la gran Familia Saprissa”, concluyeron desde el club.