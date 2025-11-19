Alajuelense vs. Cartaginés: ¿A qué hora y cómo ver el duelo entre Machillo Ramírez y Andrés Carevic? Liga Promerica de Costa Rica

La Liga Deportiva Alajuelense al mando del Machillo Ramírez y Cartaginés bajo la conducción de Andrés Carevic, regresan a la acción en el Torneo Apertura 2025 luego del parón que hubo por las Eliminatorias de Concacaf en donde la Selección de Costa Rica no pudo conseguir el boleto al Mundial de 2026.

Ambos equipos buscan fortalecer su posición en la parte alta de la tabla conforme avanza el certamen. La Liga tiene la oportunidad de sostener su liderazgo, mientras que Cartaginés aspira a acercarse aún más a los primeros puestos.

¿Cuándo juega Alajuelense vs. Cartaginés? Liga Promerica de Costa Rica

Alajuelense vs Cartaginés jugarán este jueves 20 de noviembre a las 8:00 p.m. hora de Costa Rica desde el Estadio Alejandro Morera Soto.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Alajuelense vs. Cartaginés? Liga Promerica de Costa Rica

El partido entre la Liga Deportiva Alajuelense y Cartaginés se podrá ver en Costa Rica a través de la señal de FUTV y TDMax.

Alajuelense vs. Cartaginés: últimos enfrentamientos

16 de marzo de 2025 | Cartaginés 1-1 Alajuelense | Torneo Clausura

2 de febrero de 2025 | Alajuelense 1-0 Cartagines | Torneo Clausura

22 de septiembre de 2024 | Alajuelense 2-1 Cartaginés | Torneo Apertura

4 de agosto de 2024 | Cartaginés 0-1 Alajuelense | Torneo Apertura

6 de abril de 2024 | Cartaginés 0-0 Alajuelense | Torneo Clausura

¿Cómo llega Alajuelense? Liga Promerica de Costa Rica

Alajuelense arriba a este duelo en un momento sólido, respaldado por su liderato con 30 puntos en 14 fechas. La goleada 1-4 ante Liberia no solo confirmó su buen andar, sino que también extendió a ocho encuentros su racha invicta, señal de la consistencia y fortaleza que ha mostrado el equipo del Machillo Ramírez en esta fase del torneo.

Torneo Apertura 2025

¿Cómo llega Cartaginés? Liga Promerica de Costa Rica

Cartaginés llega a este partido ubicado en el tercer lugar con 23 puntos, luego de un valioso triunfo 2-1 sobre San Carlos en la fecha anterior. Si bien el equipo de Andrés Carevic ha mostrado competitividad durante todo el torneo, su rendimiento fuera de casa ha sido menos consistente, con solo una victoria en sus últimas cinco salidas