“Era una venta asegurada”: Alonso Martínez ve derrumbarse el fichaje de su vida tras la grave lesión que sufrió con Costa Rica

Alonso Martínez vivía el mejor momento de su carrera, pero el destino le jugó una de las peores pasadas posibles. En la derrota 1-0 de Costa Rica ante Haití en Curazao, el goleador de la Tricolor en las Eliminatorias Concacaf y máximo artillero del New York City FC sufrió una lesión devastadora: ruptura de meniscos y ligamentos cruzados en su rodilla derecha.

El parte médico del delantero fue lapidario. De ocho a nueve meses de recuperación, lo que significa un adiós a la temporada, y adiós también a la oportunidad más tentadora de su vida profesional.

El desplome de un salto millonario

Durante el último mercado de pases, el Ajax había hecho una oferta millonaria por Martínez, pero el NYCFC la rechazó al tratarse del día de cierre de la ventana de transferencias, cuando ya no había manera de reemplazarlo. Aun así, las negociaciones habían quedado abiertas y todo apuntaba a que el salto a Europa (ya fuera al gigante neerlandés o a otro club) se concretaría en el siguiente mercado.

Ese escenario cambió de manera abrupta. Este lunes, el ex delantero Alejandro “Tanque” Castro, quien estuvo presente en el papelón de La Sele en Curazao, relató que compartió vuelo de regreso a Costa Rica con Diego “Zurdo” Fernández, hombre de confianza del agente de Martínez, Kurt Morsink.

“Me dijo que el Grupo City está golpeado porque posiblemente era una venta asegurada en diciembre… y no solo le iba a cambiar la vida al jugador a nivel económico, porque si no se daba la venta a Europa ya estaban preparando el tema de ser jugador franquicia en New York con un salario estratosférico, algo por encima de los 100 mil dólares mensuales”, aseguró Castro.

La fe nunca se pierde

La lesión ha sido un mazazo para Martínez, quien además de quedar fuera de combate en medio de la mejor de sus temporadas, vio derrumabrse frente a sus ojos su salto más importante. Pero aún así, el legionario de 27 años se mantiene firme.

Desde Nueva York, donde ya inició el largo proceso de rehabilitación, el goleador de La Sele compartió un mensaje a través de sus redes sociales que muestra su entereza: “Con la ayuda de Dios volveremos más fuertes; de eso no tengo duda”.