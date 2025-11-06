“Venta definitiva”: a Óscar Santis se le abre una puerta en la MLS tras caerse su fichaje por Melgar

Óscar Santis es una de las grandes figuras que tiene Guatemala. Con apariciones determinantes, se subió a este presente que puede terminar en un logro enorme e histórico. Hasta el más mínimo de sus movimientos podrían modificarlo todo.

Las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 tienen a la Bicolor en un lugar de expectativa absoluta. Por primera vez, podría ganarse su boleto a la máxima cita. Dos victorias contra Panamá y Surinam separan al equipo de este sueño, que para muchos parecía inalcanzable.

Mientras piensa en los juegos respectivos a la ventana de noviembre, Santis le da color a su futuro. Recientemente, dejó entrever cuál será su próximo destino para su carrera profesional. Sus intenciones están claras, y sus prioridades marcadas.

Óscar Santis suena en la MLS: se dificulta su pase al Melgar

Según trascendió del sitio Zoom Sport Perú, Óscar Santis señaló que esperará a la finalización de las Eliminatorias al Mundial 2026 para definir su futuro. Puede esta decisión ser determinante para su carrera profesional, que crece a diario.

Su nombre “suena con fuerza” en la MLS, donde algunos clubes ya mostraron un claro interés por el jugador. El FBC Melgar no tendría presupuesto para cubrir el costo de un préstamo, debido a que Antigua GFC aceptaría únicamente la “venta definitiva” del ariete de 26 años y por eso no llegaría al fútbol peruano.

Actualmente, el cuadro colonial marcha tercero en el Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala. Así como en la Selección Nacional, Santis es figura y goleador. Lleva dos goles y cuatro asistencias en siete encuentros disputados.