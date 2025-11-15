“Ha propuesto el regreso”: Agustín Auzmendi ilusiona a todo Motagua con la noticia más esperada tras el descenso de Godoy Cruz

La jornada del sábado 15 de noviembre quedará marcada como una de las más dolorosas en la historia del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba. Tras empatar 1-1 frente al Deportivo Riestra, el conjunto argentino decretó su descenso a la segunda división, poniendo fin a un ciclo de 17 años consecutivos en la élite y a un proyecto que se había consolidado como uno de los más respetables del interior del país sudamericano.

Entre los futbolistas que integran el plantel del Tomba se encuentra Agustín Auzmendi, el delantero argentino que a comienzos de 2025 decidió dejar en el pasado su brillante etapa en el Motagua de Honduras para unirse al club cuyano.

El “Pistolero”, autor de 53 goles en 79 partidos con el Ciclón Azul, suma 8 tantos en 36 encuentros con Godoy Cruz, y aunque tiene contrato hasta finales de 2027, el descenso podría cambiarlo absolutamente todo.

“Motagua se ha propuesto el regreso de Auzmendi”

Tanto es así que, a pocas horas de confirmarse el golpe para el Tomba, el periodista Julio César Cruz soltó una bomba que desató la ilusión entre los aficionados motagüenses.

“Motagua se ha propuesto el regreso de Agustín Auzmendi para el siguiente certamen. El delantero y su equipo, Godoy Cruz, descendieron hoy en Argentina, y en Motagua harán la gestión para su vuelta si él declina mantenerse en su país en segunda u otro club”, informó a través de sus redes sociales.

¿La revancha del ‘Pistolero’?

Con 28 años, 1,81 metros de altura y un valor de mercado que ronda los 1,20 millones de euros según Transfermarkt, recuperar a Auzmendi sería un enorme golpe de autoridad para Motagua en el mercado de fichajes hondureño de cara a la próxima temporada.

Ahora, todas las miradas apuntan al artillero argentino, quien deberá decidir entre permanecer en la desgastante Primera Nacional, buscar una transferencia a otro club dentro del fútbol de su país o escuchar la propuesta del cuadro donde vivió sus mejores días como goleador en Centroamérica.