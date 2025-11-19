“De vuelta”: se confirma el regreso que beneficia al Machillo Ramírez y Alajuelense en la fase final del Apertura 2025

La Liga Deportiva Alajuelense afronta este jueves un partido determinante frente a Cartaginés, en la reposición de la jornada 5, y lo hará con una noticia que genera alivio y entusiasmo en el liguismo.

Los manudos, líderes del Apertura 2025 con 30 puntos, se miden a un Brumoso que marcha tercero con 23 unidades, en un duelo clave para el cierre del certamen. Y en la previa, Óscar Ramírez recibió el regreso que le servirá mucho.

¿Cuál es el regreso que tiene Alajuelense?

Alberto Toril, delantero español de Alajuelense, confirmó su vuelta a los entrenamientos tras más de dos meses fuera de las canchas. El atacante publicó en sus redes una fotografía trabajando a la par del grupo, acompañada del mensaje que todos en Alajuelense querían leer: “de vuelta”.

El ibérico había sufrido una lesión de rodilla que requirió operación el pasado 12 de septiembre, lo que lo dejó fuera de toda actividad durante un tramo decisivo del semestre. Su recuperación siempre fue vista con cautela por el cuerpo técnico, pero este miércoles dio el paso final: entrenar a ritmo normal.

Alberto Toril confirmó su regreso. (Foto: Instagram)

Si bien lo más probable es que no tenga minutos ante Cartaginés, su regreso representa un impulso clave para lo que viene. Toril será fundamental tanto en la recta final del Apertura como en la disputa del título de la Copa Centroamericana, donde Alajuelense buscará coronarse por tercer año consecutivo.

Ramírez, que recupera a varias piezas tras la Eliminatoria, suma ahora un regreso estratégico, en un momento donde el equipo necesita profundidad en ataque y variantes para afrontar un calendario exigente. Toril está de vuelta, y en la Liga lo celebran como un fichaje en casa para el tramo decisivo del año.