Machillo Ramírez genera polémica en Alajuelense con lo que dijo tras la eliminación del Torneo de Copa

Los dichos de Óscar Ramírez no pasaron desapercibidos en el liguismo luego de otra dura derrota ante Liberia en el Torneo de Copa.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Esto dijo el DT de Alajuelense tras la eliminación.
Liga Deportiva Alajuelense sufrió su primer traspié del semestre. Este martes, cayó 3-1 en la revancha frente a Liberia y, sumado a que había perdido 4-1 en el Estadio Alejandro Morera Soto, quedó eliminado de forma contundente en los cuartos de final del Torneo de Copa 2025-2026.

Sin embargo, Óscar Ramírez adoptó una postura conciliadora luego de la debacle de su equipo y felicitó al Liberia: “Hicieron un gran encuentro, jugaron muy bien y ahora seguir con lo que nos toca, campeonato nacional y Concacaf. Uno en esto ya es viejo y uno sabe que tiene más peso, le dijo a FUTV.

Pero en esa última oración, el “Machillo” reforzó el punto que sostuvo anteriormente al aseverar que el Torneo de Copa no es prioridad. El cual generó opiniones divididas en el liguismo: para algunos, su discurso fue desatinado y poco autocrítico, pues estaba la obligación de pelear por el tricampeonato; y otros, en cambio, le dieron la razón.

El Macho Ramírez guardó a varios titulares contra Liberia

En ese sentido, cuando le preguntaron por la ausencia de titulares como Celso Borges, Anthony Hernández, Ronald Matarrita, Ángel Zaldívar o Fernando Piñar, Ramírez explicó: “Los muchachos que no están aquí son los que estaban con más cargas. Recordemos que el sábado nosotros jugamos un partido muy intenso. De hecho, las pruebas que se les hacen a ellos salieron muy altas. Entonces, tenemos que dosificar”.

Por esa razón y debido al reglamento del certamen, que obliga a cada equipo a completar 360 minutos de juveniles por partido, el DT de la Liga volvió a darle la chance a futbolistas de las categorías menores, a los que ya les va metiendo el chip de la Primera División.

“Los vi bien en el rodaje, que sientan lo que es Primera. Hoy hablamos al mediodía de lo que es Primera, lo que es comportarse, llegar y dar el pecho. Con algunos creo que todavía falta, otros se están acercando y eso es lo importante”, concluyó el entrenador de 61 años.

Alajuelense volverá a jugar este domingo 15 de febrero contra Sporting FC. El pitazo inicial será a las 6:00 p.m. en un duelo que albergará La Catedral y corresponde a la séptima jornada del Clausura 2026.

