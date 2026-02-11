Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Concachampions

Monterrey vs. Xelajú: EN VIVO y GRATIS el partido de vuelta por la primera ronda de la Concachampions 2026

Siga En Vivo el partido de Xelajú vs Monterrey en busca de un pase a los octavos de final

Llegan al estadio

Jugadores de Xelajú ya están en el estadio BBVA.

Publicidad

En busca del milagro

Xelajú necesita ganar o empatar por dos goles o más para poder eliminar a Monterrey. 

En busca del pase

Siga el minuto a minuto del partido de Xelajú contra Monterrey en el estadio BBVA

Javier Pineda

Por Javier Pineda

Sigue a FCA en Google!
En vivo: Xelajú vs Monterrey
© ConcacafEn vivo: Xelajú vs Monterrey

El 1-1 de la ida dejó una sensación rara: Xelajú se ilusionó con una noche histórica en Guatemala, pero Monterrey le apagó el festejo con un empate agónico que cambió por completo el mapa de la serie. Porque sí, el global está igualado… pero Rayados ya hizo lo que tenía que hacer afuera: marcó de visitante y ahora define en casa, en el BBVA, con el “detalle” que en Concachampions suele ser decisivo.

Para los Superchivos, la misión es clara y brava: ir a México a ganar o, como mínimo, forzar un empate con varios goles. Para Monterrey, el objetivo es más simple: cerrar la llave sin dejar dudas y evitar que el partido se convierta en una trampa.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
La noticia que nadie quería escuchar sobre el VAR en Guatemala
Guatemala

La noticia que nadie quería escuchar sobre el VAR en Guatemala

El Fantasma Figueroa y Comunicaciones reciben ayuda inesperada en su lucha por no descender
Guatemala

El Fantasma Figueroa y Comunicaciones reciben ayuda inesperada en su lucha por no descender

El Fantasma Figueroa consigue lo que tanto buscó en Comunicaciones desde su llegada a Guatemala
Guatemala

El Fantasma Figueroa consigue lo que tanto buscó en Comunicaciones desde su llegada a Guatemala

Mariano Torres le responde al padre de Rachid Chirino
Deportivo Saprissa

Mariano Torres le responde al padre de Rachid Chirino

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo