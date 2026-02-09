Hizo más de 50 goles en Alajuelense, Machillo Ramírez lo limpió y ahora la rompe muy lejos de Costa Rica

El 19 de agosto de 2025, todavía en los inicios del ciclo de Óscar “Machillo” Ramírez en su regreso a los banquillos, la Liga Deportiva Alajuelense hacía oficial la salida de Jonathan Moya, deseándole “muchos éxitos en su nuevo capítulo profesional”.

El delantero se despidió de Alajuela con números importantes: anotó 60 goles en 179 partidos oficiales y levantó seis trofeos. Sin embargo, su relación con la hinchada había llegado a un punto de quiebre.

La afición habló y Ramírez lo limpió

En la primera mitad de 2025, las críticas por el bajo rendimiento del ex Deportivo Saprissa fueron constantes y la situación se volvió insostenible cuando, tras convertir un gol en el Alejandro Morera Soto, mandó a callar al público.

A partir de ese episodio, el cuerpo técnico encabezado por el Machillo dio el visto bueno para que el club le buscara una salida. Ahí apareció la oferta del Al-Bukiryah, equipo de la segunda división de Arabia Saudita, donde hoy Jonathan Moya vive un presente muy destacado.

Presente goleador en Medio Oriente

A sus 34 años, el experimentado artillero logró relanzar su carrera como legionario en un destino exótico y que paga bien: su sueldo base ronda los 40 mil dólares al mes y, además, reveló que “por partido ganado nos dan casi el salario de un jugador medio en Costa Rica”.

Este lunes, el ex manudo celebró un tanto en la derrota de su equipo por 2-1 ante Al-Jabalain, alcanzando así su duodécimo gol en lo que va de la temporada. Con 21 partidos disputados, el tico es el máximo goleador de su equipo y el sexto del campeonato de la segunda división saudí.

El contrato de Jonathan Moya con el Al-Bukiryah termina a mediados de año, pero no sería de extrañar que renueve su vínculo: su presente futbolístico es impecable, se siente cómodo en su nueva vida junto a su familia y, por si fuera poco, gana un salario que nunca hubiera imaginado en Costa Rica.