“Frustrado”: DT del América revela que Olimpia le deja este problema tras la Concachampions 2026

El entrenador del América André Jardine aseguró salir frustrado pese a lograr la clasificación tras el empate 0-0 ante el Olimpia de Eduardo Espinel que dijo adiós a la Concachampions 2026.

Jardine destacó el trabajo que hizo el club merengue en defensa al dejar el marco en cero, algo a lo que no están acostumbrados en su equipo.

El estratega brasileño también precisó que Alejandro Zendejas no vio acción ante Olimpia tras sentir molestias luego del juego ante Monterrey, pero espera que pueda estar en el clásico ante las Chivas.

Por otro lado, amplió que Raphael Veiga debe irse adaptando a la altura de la Ciudad de México tras haber llegado apenas hace unos días desde el fútbol brasileño.

Las palabras de Jardine

La baja de Alejandro Zendejas

“Entrenó ayer, hoy se probó y no se sentía tan confiado por el tema como salió en el último partido. No nos conviene arriesgar a jugadores que no están con la sensación de estar al 100%. Vamos a ver cómo avanza después para ver si va a poder estar contra Chivas”.

Salieron frustrados

“La frustración es por el club donde estamos parados, sabemos que entramos a todos los partidos a ganar, para meter goles. Entonces cuando no los haces será siempre un partido donde vamos a salir frustrados”.

Se fueron en cero

“No estamos acostumbrados a no meter goles y esta frustración es de todos. De la gente, de los jugadores y el cuerpo técnico, pero sabemos que tenemos muchas cosas que tenemos que mejorar. Ante Chivas tenemos que ser más fuertes”.

Halagos a Olimpia

“Hay que darle el mérito al rival, porque acabamos con todos nuestros delanteros en cancha y supieron resistir. Viendo como está la competencia, son pocos equipos que pueden conseguir dos victorias y no está de todo mal lo que hicimos”.

Sobre Raphael Veiga

“Estos minutos que tuvo van a ser importantes para adaptarse a la altura, pero ya se ven cosas que le va a aportar al equipo. Hay buenas sensaciones con él”.