“Se puede pelear”: Eduardo Espinel se calentó tras ser eliminado por el América y este fue el cruce que tuvo

El entrenador de Olimpia, Eduardo Espinel aseguró que su equipo pudo haberle hecho más daño al América; sin embargo, solo cumplieron con parte del libreto y dejaron de lado lo hecho en la primera parte del partido de ida.

Espinel destacó la entrega de su equipo, aunque explicó que faltó contundencia en el manejo del balón para generar acciones en ofensiva ante un América que no fue apabullante, pese a la diferencia económica.

El estratega uruguayo añadió que en Honduras se debe trabajar en fortalecer la mentalidad del futbolista, así como en la organización con la Liga Nacional debido a la corta pretemporada que tuvieron para encarar la Concachampions.

Durante la conferencia de prensa, Espinel encaró a un periodista mexicano y le recomendó escuchar sus declaraciones al considerar que una de las preguntas ya la había respondido.

Lo que dijo Eduardo Espinel

Orgulloso de Olimpia

“Rescatar el trabajo del equipo, cómo se brindó en una cancha difícil, un estadio difícil con un rival de mucha jerarquía, pero también con la tristeza de no haber podido lograr el objetivo que era seguir en la Concachampions, estamos muy tristes, pero ya mañana pensar en lo que viene. Dejaron todo los jugadores dentro del campo, pero no alcanzó”.

Cumplieron parte del libreto

“Todo el partido nos faltó buena parte del libreto, nos faltó lo que hicimos el primer tiempo en Honduras, nos faltó soltarnos en el balón. Hicimos una parte de la estrategia que era estar en líneas juntas cuando el rival tenía la pelota para que no filtraran fácilmente. Sabíamos que podían tener la tenencia. Cuando la recuperamos nos faltó el libreto”.

Se pudo haber hecho más

“Creo que le pudimos haber hecho mucho más daño al América, no encontramos esa efectividad en los pases. Creo que del punto de vista ofensivo no tuvimos la suficiente certeza de los pases. No tengo dudas que perdimos en Honduras, no perdimos hoy. Esto fue consecuencia del juego de ida”.

¿Le faltaron refuerzos?

“Si tuviéramos el presupuesto que tiene América, seguro que sí”.

América no fue apabullante

“No generamos más porque no tuvimos el balón, deben escuchar lo que contesto. Si no tenemos efectividad, es imposible seguir para adelante. En Honduras lo tuvimos, acá no. Más allá de eso, tuvo la pelota más América, pero tampoco fue tan apabullante con las diferencias que tiene un equipo de otro”.

La mentalidad que se debe tener

“Hay que apostar a poder competir, más allá de los futbolístico, la diferencia es de presupuesto. Hemos hablado con el grupo el tema mental y es de creerse que se puede, que en definitiva en el campo son 11 contra 11. Quedó demostrado que se puede pelear con menos presupuesto. Pasa por un tema mental que futbolístico, la economía se puede suplir con una mentalidad fuerte”.

Falta de organización

“Falta trabajo, organización de la liga para potenciar los equipos. No hicimos nada de pretemporada para un campeonato de este tipo. En siete días no se prepara un semestre”.