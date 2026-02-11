Saprissa lo aplaude: Hernán Medford necesitó solo seis palabras para diferenciarse del Machillo Ramírez

Deportivo Saprissa cumplió con lo que se le exigía y volvió a golear a AD Carmelita para eliminarlo del Torneo de Copa. Este miércoles, los morados ganaron 4-2 en el Estadio Rafael Bolaños, avanzando a las semifinales con un escandaloso marcador global de 10-2.

Las anotaciones corrieron por cuenta de Ariel Rodríguez, autor de un doblete; Jefferson Brenes, quien le dedicó la diana a su hermano fallecido horas atrás; y el delantero Sebastián Valenciano, uno de los tres juveniles a los que Hernán Medford debutó en el partido de vuelta —los otros son Marko Mena y Daniel Espinoza—.

El “Pelícano” habló con la prensa y se sumó a las quejas de sus colegas contra la Unafut por cómo el certamen vuelve todavía más ajustado el calendario: “Falta planificación al momento de hacer un torneo de estos, por eso a veces algunos entrenadores de otros equipos se enojan, y tienen razón. Invito a la Unafut a planificar mejor, se puede”, disparó.

Uno de los que alzó la voz fue Óscar Ramírez, quien directamente le restó importancia al Torneo de Copa y, tras la debacle de Alajuelense ante Liberia, recalcó: “Uno en esto ya es viejo y sabe qué tiene más peso”.

Hernán Medford dijo esto y se diferenció de Óscar Ramírez

El discurso del “Macho” generó polémica en el liguismo y revuelo en el fútbol costarricense en general. Consciente de ello, Hernán Medford fue tajante al hablar sobre el título que está en juego: “Queremos ganar el Torneo de Copa”.

“Estamos adentro y ocupo de todos, incluidos los jóvenes, porque ya ganamos y queremos ganar esto (…). Estoy contento con lo que hicieron los muchachos en los dos juegos. Se demostró que sienten esto y se ganó ante un equipo que luchó. Al final fue importante ver a los jóvenes, quienes buscan espacio en Primera. Salgo satisfecho con cada uno de ellos”, añadió el técnico de 57 años.

Hernán Medford y su cuerpo técnico reniegan por el poco tiempo que hay entre cada juego. (Foto: José Cordero / LN)

Para finalizar, Medford insistió con la planificación: “El torneo avanza y poco se puede hacer, porque casi no hay espacio y tiempo para trabajar. Nosotros estamos rotando un poquito, pero ya el domingo tenemos un partido muy complicado frente a Liberia”, que se jugará en el Estadio Edgardo Batoldano desde las 6 p.m. y corresponde a la séptima jornada del Clausura 2026.