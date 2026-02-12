“Si quiere seguir en Saprissa”: Ariel Rodríguez advierte a Rachid Chirino tras los polémicos dichos de su padre

Deportivo Saprissa obtuvo su tercera victoria consecutiva de la era Hernán Medford al derrotar 4-2 a AD Carmelita por el Torneo de Copa, frenando en seco su anhelo de trascender más allá de los cuartos de final con un aplastante resultado global de 10-2.

La serie prácticamente estaba sentenciada, por lo que empezó a pesar un condimento extrafutbolístico para los morados: ver cuál iba a ser la reacción de los referentes del equipo tras las incendiarias declaraciones del padre de Rachid Chirino, uno de los jugadores más resistidos por la afición en el último tiempo.

El primero en salir al cruce fue nada más y nada menos que el capitán, Mariano Torres, quien le respondió visiblemente molesto en Teletica Radio: “Está bien que salga a defender a su hijo, tiene todo el derecho. Pero después, que nombre a personas como a mí o a la afición o a otros compañeros… está muy equivocado. A mí si la gente me tiene cariño es porque he hecho algo en el club”.

Ariel Rodríguez también le dejó un picante mensaje a Carlos Chirino

Luego de marcarle un doblete a Carmelita, Ariel Rodríguez habló con la prensa presente en el lugar y trató el tema de manera muy sincera: “El papá siempre va a cuidar a su hijo, sabemos que él no quiere hacerle un daño a su hijo, pero nosotros también hemos trabajado muchísimo en esta institución, tenemos muchos años y él tiene que defenderlo de otra manera y tratar de no estar nombrando a nadie“.

“Nosotros como grupo igual respaldamos a Chirino, él sabe que acá se le acuerpa bien, sabemos la clase de jugador que es, pero (su padre) tiene que tener cuidado con las declaraciones que da porque más bien puede afectar a su hijo. Obviamente lo respeto, porque yo sé que de la forma que él ve las cosas es defendiendo a su hijo, pero la presión de Saprissa es muy grande y el que quiera estar acá tiene que aprender a vivir con eso“, advirtió Rodríguez.

Sobre los silbidos que recibió Rachid en La Cueva tras ser expulsado contra San Carlos, y por lo que Carlos Chirino trató de irrespetuosa a la afición, el ariete de 36 años comentó: “Acá a todos los jugadores nos han chiflado, de una u otra manera, cuando estamos jóvenes o grandes, y si quiere seguir en Saprissa nosotros como compañeros lo vamos a acuerpar, porque tiene las condiciones para estar acá”.

“Ojalá la próxima vez pueda aconsejar a su hijo en su casa; es lo mejor para él y así va a cuidar más a Chiri”, concluyó el segundo máximo artillero en la historia del Monstruo, con 143 goles que ciertamente le dan autoridad para alzar la voz.