Machillo Ramírez lo tiene definido: la decisión que tomará tras la lesión de Santiago Van der Putten

La Liga Deportiva Alajuelense recibió un golpe inesperado con la lesión de Santiago Van der Putten, quien estará fuera de las canchas por al menos seis semanas tras someterse a una cirugía en su rodilla.

La baja obliga al técnico Óscar Ramírez a reorganizar su zaga y buscar soluciones inmediatas, para el partido de este martes ante San Carlos. La Liga no debe perder la solidez defensiva que había logrado con el joven defensor como protagonista.

¿Qué decisión tomó Machillo Ramírez?

Ante la emergencia, Oscar Ramírez apostó por Guillermo Villalobos, quien asumió el rol de central frente al Municipal Liberia y no solo cumplió, sino que también se hizo presente en el marcador con un gol. El zaguero se entendió bien con Alexis Gamboa, formando una dupla que dejó buenas sensaciones en la afición y en el propio cuerpo técnico.

La actuación de Villalobos parece haber convencido al Machillo, quien ya tendría definida su decisión: mantenerlo como titular en la defensa manuda durante la ausencia de Van der Putten. Para el jugador, la oportunidad llega en un momento clave, después de un período en el que había perdido protagonismo y había sido relegado al banquillo.

Guillermo Villalobos reemplazará a Santiago Van der Putten. (Foto: Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El propio Villalobos reconoció que no estaba en su mejor nivel, pero aseguró que el llamado reciente a la Selección y ahora la chance de ser titular con la Liga le devolvieron la motivación. “A veces, la vida da empujoncitos, no venía con un rendimiento bueno, lo digo así, hay que ser autocrítico. El gol me da una alegría enorme. Yo trabajo bastante fuerte y, a veces, tenemos malos partidos, pero lo importante es alzar cabeza, escuchar críticas y mejorar”, comentó.

Con esta determinación, Ramírez busca darle continuidad a Villalobos y reforzar la confianza en un jugador que, de aprovechar su momento, podría consolidarse como una pieza importante en la recta final del torneo y también ser opción real para la Selección Nacional.