Este martes, la Liga Deportiva Alajuelense abrirá la novena jornada del Apertura 2025 de la Liga Promérica. El equipo rojinegro recibirá a San Carlos con el objetivo de subirse a lo más alto de la tabla de posiciones, al menos hasta antes del inicio de los partidos del miércoles.

Los dirigidos por Óscar Ramírez vienen de borrar por 2-0 a uno de los líderes del campeonato como Liberia. San Carlos, por su parte, no pudo hacerse fuerte de local contra Cartaginés, otro de los punteros, y terminó cayendo por el mismo resultado que ganó la Liga.

¿A qué hora juega Alajuelense vs. San Carlos por la jornada 9 de la Liga Promérica de Costa Rica?

ver también ¿Un último refuerzo? Machillo Ramírez abre la puerta al bombazo que Alajuelense creía imposible en el cierre del mercado

El juego entre Alajuelense y San Carlos que se llevará a cabo este martes 16 de septiembre en el Alejandro Morera Soto iniciará a las 20 horas de Costa Rica.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo ver el partido de Alajuelense contra San Carlos de la Liga Promérica de Costa Rica?

El duelo entre el cuadro comandado por Machillo Ramírez y el de Paté Centeno será transmitido exclusivamente por el canal de FUTV.

¿Cómo llega Alajuelense?

La Liga viene de levantarse de un duro traspié como lo fue la derrota contra Pérez Zeledón. Rápidamente, venció por 2-0 a Liberia y dejó atrás un partido que podría haberla dejado en la sexta colocación por debajo de Saprissa y Herediano.

Publicidad

En lo que va del Apertura 2025, los Manudos ganaron cuatro de siete jugados. Tienen la posibilidad de ser líderes en soledad si vencen a Cartago en el duelo pendiente de la quinta fecha. También podrían conseguirlo si se le dan los resultados y derrota a los de Paté Centeno.

Publicidad

¿Cómo llega San Carlos?

Paté Centeno necesita resultados para salir del fondo de la tabla.

Publicidad

El equipo sancarleño no pasa por un buen momento y se ubica en la octava posición a tan solo tres puntos de los últimos Guadalupe y Sporting. Suman apenas dos triunfos en ocho juegos disputados. Además, en este semestre fueron eliminados del Torneo de Copa por un equipo de Segunda como el Cariari Pococí. Por estas razones, San Carlos arrastra un panorama adverso al de la temporada anterior en el que había clasificado a la fase final en 2024.