Confirmado por la Unafut: Machillo Ramírez recibe la sentencia inesperada que favorece a Alajuelense cuando más lo necesita

El Estadio Alejandro Morera Soto será escenario este sábado 13 de septiembre de uno de los duelos más atractivos del Torneo Apertura 2025. Liga Deportiva Alajuelense recibirá a Municipal Liberia, el sorprendente puntero del campeonato, en un partido que puede empezar a definir los primeros lugares de la clasificación rumbo a la fase final.

Además, el duelo también marcará el regreso del delantero paraguayo Fernando Lesme a la que fue su casa durante un breve pero recordado paso con la camiseta rojinegra.

¿Cómo llegan Alajuelense y Liberia?

Los Coyotes de José Saturnino Cardozo llegan a Alajuela con la motivación en alto: lideran el torneo con 14 puntos en 7 partidos, producto de 4 victorias, 2 empates y una sola derrota.

Alajuelense, en cambio, ha tenido un arranque más irregular. Con un partido pendiente, los dirigidos por Óscar “Machillo” Ramírez aparecen fuera de la zona de clasificación, compartiendo el quinto lugar junto al Deportivo Saprissa con 10 unidades (3 victorias, 1 empate y 2 derrotas).

Unafut inclina la balanza hacia los locales

A pocas horas del pitazo inicial, la Unafut publicó en su sitio web una serie de estadísticas que rodean el compromiso. Entre ellas destaca un dato impresionante que podría convertirse en un envión anímico para los manudos: Liberia no gana en el Alejandro Morera Soto desde hace casi dos décadas.

“Su última victoria en ese escenario fue en febrero de 2006, cuando se impuso 1-2 con goles de Kenneth García y un autogol de Michael Rodríguez; por Alajuelense descontó Erick Jiménez”, recordó el ente organizador de la Liga Promérica.

Además, el último precedente en La Catedral también juega a favor de Alajuelense. En el Clausura 2025, el cuadro de Machillo Ramírez supo derrotar 2-0 a los aurinegros como local con anotaciones de Rashir Parkins y Diego Campos.

Lesme calienta el regreso

Aun así, en Alajuelense saben que la historia no gana partidos. El equipo de Machillo Ramírez deberá dejarlo todo en el campo para doblegar a un rival que llega motivado y con una idea clara de juego.

Prueba de ello son las declaraciones de Fernando Lesme, quien no escondió su ambición de aguarle la fiesta a su ex equipo: “Se verá el Liberia que venimos demostrando, muy intenso, a puro corazón, a pura garra, que nunca se tira para atrás y vamos a ir por todo”, disparó el atacante paraguayo en la previa.