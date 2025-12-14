Es tendencia:
Mensaje de la Unafut: Alajuelense recibe el aviso sobre Machillo Ramírez que nadie puede ignorar para la final del Apertura 2025

Unafut lanza el mensaje sobre Machillo Ramírez que sorprende a Alajuelense tras clasificar a la final del Apertura 2025.

Por Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

Machillo Ramírez alcanzó una nueva final en Costa Rica.
© LDA.Machillo Ramírez alcanzó una nueva final en Costa Rica.

El sábado, los aficionados de Liga Deportiva Alajuelense vivieron una noche para el recuerdo en las tribunas del Alejandro Morera Soto, donde el equipo dirigido por Óscar “Machillo” Ramírez llegaba a la semifinal de vuelta del Apertura 2025 con la presión de conseguir un resultado favorable ante un Municipal Liberia que había sabido complicarlo en el Edgardo Baltodano.

Los manudos cumplieron con creces. Al cierre del primer tiempo ya ganaban 2-0 gracias a los goles de Celso Borges y Ronaldo Cisneros, en un trámite que incluso pudo resolverse con una diferencia mayor. En el adicionado, Diego Campos selló el 3-0 definitivo y aseguró el boleto de la Liga a la final del campeonato nacional, donde irá en busca de cortar una sequía de títulos domésticos que se extiende desde 2020.

Alajuelense espera por Saprissa o Cartaginés: ¿Cuándo se juegan las finales del Torneo Apertura 2025?

Alajuelense espera por Saprissa o Cartaginés: ¿Cuándo se juegan las finales del Torneo Apertura 2025?

Alajuelense dejó escapar las últimas dos finales nacionales, ambas frente a Herediano, pero esta vez flota en el aire de La Catedral la sensación de que el desenlace puede ser distinto.

Unafut aviva la ilusión manuda

En gran parte, esa ilusión se sostiene en el trabajo de Machillo Ramírez, quien desde su regreso a los banquillos le devolvió al equipo una identidad combativa con la que los fanáticos se identifican. Ahora, el técnico más ganador de la historia rojinegra va por su sexta estrella como DT erizo.

Tras la clasificación, la Unafut compartió una estadística que grafica la magnitud de el Macho en estas instancias: “Óscar Ramírez avanzó a su décima final al frente de Alajuelense, la segunda en Finales de Segunda Fase”.

Tweet placeholder
Con ese dato sobre la mesa, los aficionados manudos pueden estar tranquilos. Suceda lo que suceda en la final, el equipo tendrá al mando a un entrenador experimentado, ganador y que conoce estas definiciones como pocos.

Que el aficionado entienda que de parte de nosotros va a estar la voluntad, Dios quiera sea en esta fase y si no se verá en la otra”, prometió Óscar Ramírez tras alcanzar una nueva clasificación.

“Mucho dinero”: Alajuelense confirma el futuro de Washington Ortega y Machillo Ramírez ya está al tanto

“Mucho dinero”: Alajuelense confirma el futuro de Washington Ortega y Machillo Ramírez ya está al tanto

¿Quién será el rival de LDA?

En la final del Apertura 2025, Alajuelense se enfrentará al ganador del cruce de este domingo entre Deportivo Saprissa y Club Sport Cartaginés, serie en la que los morados llegan con ventaja tras imponerse 2-1 en la Vieja Metrópoli y definir como locales. ¿Habrá clásico nacional en la gran final?

