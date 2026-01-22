Lo dejó expuesto: referente de Alajuelense dispara sin filtro contra una promesa de Machillo Ramírez

A pesar del ansiado campeonato obtenido hace menos de un mes en el Torneo Apertura 2025, el clima en Liga Deportiva Alajuelense dista mucho de ser tranquilo.

El equipo dirigido por Óscar Ramírez no logra encontrar regularidad en el inicio del Clausura 2026 y encadena tropiezos que ya encendieron la impaciencia en el entorno rojinegro. En tres jornadas, los manudos suman dos empates, ante Liberia y Pérez Zeledón, y una derrota frente a Cartaginés.

El dardo directo de un referente

Este flojo arranque no pasó inadvertido para un referente del club. En las últimas horas, Carlos Hernández, ganador de seis títulos nacionales con la camiseta rojinegra, expresó públicamente su malestar por el rendimiento del equipo.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), @lashmidaniel16, el “Zorro” fue directo: “No sé si en la Liga ya se dieron cuenta que ya empezó el campeonato nuevo, un desastre”, escribió, sin anestesia.

Pero las críticas no terminaron ahí. El ex futbolista también disparó contra una de las apuestas jóvenes del plantel, Tristán Demetrius, atacante haitiano de 20 años que todavía no logra afirmarse en la Primera División. “Tristán le cuesta el partido”, sentenció. “Ojalá todos tuvieran las ganas de Jeison Lucumí”, añadió, destacando el empuje del extremo colombiano.

Finalmente, el ídolo liguista lanzó un llamado de atención directo al vestuario y al cuerpo técnico: “Macho, si no empieza a jalar orejas se van a complicar solos; muy sobrados andan estos jugadores por un título. Pónganse serios ya”.

Alajuelense se complica

Con apenas 2 puntos de 9 posibles, el equipo de Ramírez ocupa la sexta posición del Clausura 2026 y ya quedó a siete unidades de los líderes Club Sport Herediano y Club Sport Cartaginés, ambos con paso perfecto

La diferencia comienza a ser significativa para un torneo corto que no da demasiado margen de error. El próximo compromiso, como local ante AD San Carlos, será una prueba clave para el campeón.