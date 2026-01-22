Es tendencia:
“Podemos confirmarlo”: Kevin Jiménez revela el fichaje que Machillo Ramírez tiene en carpeta para Alajuelense

El periodista Kevin Jiménez confirma uno de los nombres extranjeros que Alajuelense tiene sobre la mesa para sumar un último refuerzo para el Clausura 2026.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Alajuelense va por un nuevo refuerzo.
© Rafael Pacheco / CR Hoy.Alajuelense va por un nuevo refuerzo.

Luego de frustrarse la negociación con la directiva del CD Olimpia por los servicios de Jorge Álvarez, los aficionados de Liga Deportiva Alajuelense se preguntan quiénes son los nuevos candidatos a reforzar el plantel que dirige Óscar Ramírez.

El inicio del Clausura 2026 ha sido complejo para el campeón, con apenas dos puntos de nueve posibles, y el mensaje desde la dirigencia fue claro respecto a la necesidad de sumar variantes.

ver también

Estamos con la mira puesta en el Torneo de Copa, la Concacaf y el torneo nacional y entre más armas tengamos, mejor”, avisó el gerente deportivo Carlos Vela, dando a entender que la Liga cerrará el mercado de fichajes con una nueva contratación para potenciar el plantel.

“Es una alternativa. Podemos confirmarlo”

Este jueves, el periodista Kevin Jiménez aportó claridad sobre los nombres que analiza la directiva junto al cuerpo técnico de Ramírez. Según el especialista en mercado, los rumores que apuntaban al argentino Malcom Pilone, volante de Municipal Liberia de 28 años y surgido en las inferiores de Rosario Central, no estaban desencaminados.

Pilone es una alternativa. Podemos confirmarlo”, sentenció Jiménez, para luego matizar: “No es el elegido, pero es uno de los jugadores que han estado analizando. No hay negociaciones en curso, pero su perfil está siendo evaluado junto a tres o cuatro otros nombres”.

De esta manera, el mediocampista de los Coyotes integra la lista corta que maneja Alajuelense. Su perfil, similar al de Jorge Álvarez, encaja en el tipo de refuerzo que busca el cuerpo técnico para equilibrar un equipo que ha mostrado desajustes en el arranque.

Malcom Pilone tiene pasado en Rosario Central (Instagram).

ver también

Si finalmente Machillo Ramírez se inclina por Pilone por encima de las demás opciones que presenta Vela, el argentino podría engrosar las filas rojinegras en los próximos días.

