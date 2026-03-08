“Van a abandonar el club”: Alexis Gamboa y Santiago Van der Putten reciben el mensaje que anticipa su salida de Alajuelense

En los últimos años, Liga Deportiva Alajuelense ha concretado varias ventas al extranjero de jugadores con proyección de Selección Nacional. Un ejemplo claro es el de Jeyland Mitchell, quien en 2024 fue transferido al Feyenoord Rotterdam a cambio de 2,5 millones de euros, así como Kenyel Michel, que tras coronarse campeón nacional con la Liga dio el salto al Minnesota United de la MLS.

Pero dentro de la plantilla actual que dirige Óscar “Machillo” Ramírez todavía quedan nombres que despiertan fuerte interés en el mercado internacional, y dos de los más destacados son los defensores Santiago Van der Putten y Alexis Gamboa.

ver también Saprissa y Alajuelense se pelearon por ficharlo y ahora será vendido a Europa: “Acuerdo entre las partes”

Dos baluartes defensivos

Van der Putten, de apenas 21 años, es actualmente el jugador más valioso del club según Transfermarkt, igualado con Ángel Zaldívar. La temporada pasada estuvo muy cerca de concretar un traspaso al Barcelona B, pero la propuesta económica presentada no convenció a la directiva manuda y el acuerdo finalmente no prosperó.

Van der Putten tiene proyección europea (LDA).

El caso de Alexis Gamboa es distinto. Con 26 años y mayor recorrido en su carrera, el defensor ya sabe lo que es ser legionario, tras su paso por el Waasland-Beveren de Bélgica. Sin embargo, en Europa nunca terminó de consolidarse y regresó al fútbol costarricense para reencontrarse con su mejor versión.

Alexis Gamboa no la pasó bien como legionario (LDA).

Publicidad

Publicidad

El mensaje que anticipa su salida

En la previa de la importante victoria de Alajuelense por 2-0 ante San Carlos, el periodista Mauricio Quesada aseguró que el futuro de ambos zagueros apunta claramente hacia el exterior.

“Estoy muy seguro que Alexis Gamboa está muy cerca de recibir ya otra opción en el extranjero. Se siente listo, con sed de revancha”, afirmó durante la transmisión de Radio Columbia. “Y para Santiago Van der Putten ni se diga“, añadió.

Publicidad

Mauricio Quesada opinó sobre el futuro de Gamboa y Van der Putten (Facebook).

Publicidad

“Son dos centrales que además de ser de Selección Nacional muy pronto van a abandonar el club, no por tema de la Liga, sino porque es natural ese salto al fútbol exterior”, sentenció Quesada.

Publicidad

ver también Alajuelense enfrenta cuatro bajas de peso ante Los Ángeles FC y Machillo Ramírez se lamenta: “Es un tema complejo”

Tanto Gamboa como Van der Putten tienen contrato vigente en Alajuela, por lo que cualquier salida deberá negociarse directamente con la directiva encabezada por Joseph Joseph. De concretarse alguna transferencia, se trataría de operaciones que podrían resultar muy beneficiosas para las arcas del club rojinegro.

En síntesis

Interés internacional : Alexis Gamboa y Santiago Van der Putten despiertan interés en el mercado extranjero.

: Alexis Gamboa y Santiago Van der Putten despiertan interés en el mercado extranjero. Dos perfiles distintos : Van der Putten, de 21 años, es uno de los jugadores más valiosos del plantel; Gamboa, de 26, ya tuvo experiencia como legionario en Bélgica.

: Van der Putten, de 21 años, es uno de los jugadores más valiosos del plantel; Gamboa, de 26, ya tuvo experiencia como legionario en Bélgica. Posible venta: Ambos tienen contrato vigente, por lo que cualquier salida dependerá de una negociación con la directiva de Alajuelense.

Publicidad